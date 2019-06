Osloferge krasjet i brygge – fem skadd

Ulykken skjedde like før klokken 17.15. Ferga mistet motorkraften og krasjet inn i kaia, ifølge opplysninger som ble gitt over høyttaleren like etter hendelsen.

– Det er en ferge som har kjørt i en brygge, det er fem skadde. Vi er der med to båter. De fraktes inn til land og behandles av helsepersonell, sier vaktleder Rune Elstad i Oslo Brann- og Redning.

En skadd person fraktes til land Foto: Andrea Krantz/Øzgur Tufan

Skadeomfanget er ikke kjent, men ifølge politiet er en person bevisstløs.

Flere personer ble ifølge NRKs journalist på stedet skadet.

Det er opprettet mottaksapparat på Vippetangen.

Det er ikke kjent om noen er alvorlig skadet.

Luftambulanse har vært på stedet.

– Dramatisk da det smalt

Anne-Berit Engebakken og Goro Urset stod på land på Hovedøya da fergen krasjet med kaien.

Anne-Berit Engebakken og Goro Urset var øyevitner til ulykken. Foto: Andreas Krantz / NRK

Til NRK sier Urset at fergen kjørte rett i kaien, og at det ikke så ut som den fikk stoppet.

Opplevde dere det som dramatisk?

– Det var dramatisk da det smalt, men så gikk det greit etterpå. Virket ikke som det var så ille likevel egentlig, sier Engebakken.

Videre sier de at de har fått greit med informasjon, og at de nå venter på en ny båt som skal ta de over til Oslo.

Store materielle skader

NRKs journalist på stedet sier at fergen var på vei til Hovedøya, og skulle til å legge til kai, og oppdaget plutselig at den kjørte mot kaien med stor fart.

Da oppdaget mannskapet at de kom til å krasje, og skrek at folk måtte holde seg fast.

Det var for sent, så mange var ikke i stand til å holde seg fast.

Båten var stappfull, forteller han.

– Mange falt over ende, og det hele var veldig dramatisk.

NRKs journalist forteller videre at den eneste informasjonen de har fått fra mannskapet om bakgrunnen for sammenstøtet var at motoren stoppet, og at de derfor mistet kontroll over fergen.

– Det er ganske omfattende skader inne i passasjerområdet på båten, og blant annet har taket foran i båten rast sammen.

Videre er kaien på Hovedøya stengt så det står minst 200 stykker som venter på transport inn til Oslo.