Oslobarn savner bursdagsselskaper – underlig at barna kommer i andre rekke, mener FUG

– Det er urettferdig at man kan dra på restaurant, og så kan man ikke ha klassebursdag, sier Tora Vold Ingebrigtsen.

Hun er på badetur sammen med Moa Sølvberg på Ingierstrand, sør i Oslo. At juni vanligvis er høysesong for barnebursdager, har de merket lite til i år.

Moa Sølvhaug og Tora Vold Ingebrigtsen Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

– Hvis man skal ha det, så kan man bare ha med fem eller ti stykker, sier Tora.

– Ja, det er veldig kjipt, bekrefter Moa

Strengere enn ellers i landet

I Oslo er det kun tillatt å samle ti personer i private hjem. Det gjelder også i bakgården eller i hagen.

Foto: /colourbox.com / /colourbox.com

De nasjonale reglene gir unntak for skoleklasser og barnehagegrupper. I Oslo har man holdt igjen.

På offentlige steder kan man samle 20, men det er vanlig med større klasser enn dette i hovedstaden.

Milla Overgaard Lodden og Sonja Lykke Lie Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

– Det er kjipt at alt det andre er åpnet og barnebursdager er igjen. Jeg synes det bør åpnes og at man skal kunne feire som vanlig, sier Milla Overgaard Lodden.

– Man feirer bare én gang i året. Da er det hyggelig å ha noen minner med klassekamerater, sier Sonja Lykke Lie.

Mathias Helgesen Foto: Thomas Fosse / NRK

Mathias Helgesen forteller at det er to år siden sist han feiret bursdag med klassen.

– Det er rart at alle andre får lov og ikke oss. Det er gøy å ha klassebursdag.

– Har det vært noen bursdager i det siste?

– Nei.

– Stort behov for å sosialisere

Foreldreutvalget for grunnopplæringen reagerer på prioriteringen i gjenåpningen av Oslo.

– Som forelder er det vanskelig å uttale seg om smitteverntiltak, men når vi ser at voksne får lov til å gå ut og feste og ha det trivelig sammen, og når myndighetene er tydelige på at barn- og unges rettigheter skal holdes høyt, er det underlig at barn må komme i andre rekke, sier leder i FUG, Marius Chramer.

REAGERER: Marius Chramer i Foreldreutvalget for grunnopplæringen, sier sosiale arrangementer som klassebursdager er viktige nå. Foto: FUG

Han mener det er svært viktig å ivareta barn og unges sosiale relasjoner etter en lang pandemi.

– FUG har gjort en stor undersøkelse blant 1000 foreldre. Halvparten svarer at barnets sosiale behov er blitt mye dårligere ivaretatt det siste året, sier han.

FEST I PARKEN: Den siste uken har Oslos parker vært fulle av festglade, voksne mennesker. Foto: Tipser

Chramer ber byrådet lette på restriksjonene som rammer barna.

– Man må ha tillit til at foreldre klarer å arrangere barnebursdager under trygge forhold innad i kohorten.

Håper på snarlige lettelser

Byrådet har ikke stilt til intervju i denne saken. I en SMS til NRK skriver kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz:

– Gjennom pandemien har en stor del av smitten skjedd i private hjem. Derfor har det vært viktig å begrense antallet gjester og ha færrest mulige nærkontakter for å hindre smitte og gjøre smittesporingen enklest mulig.

Hun skriver også at det forhåpentligvis ikke er så lenge til det kan slippes mer opp.