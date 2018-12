Oslo: Ungdommer skyter fyrverkeri mot mennesker, biler og bygninger

Ved 17.30-tiden meldte politiet på Twitter at ungdommer hadde skutt fyrverkeri mot mennesker og biler i Jens Bjelkes gate på Tøyen.

Gjerningspersonene hadde forsvunnet fra stedet da politiet kom.

Skjøt mot boligblokk

En halvtime senere kom det melding om at ungdommer skjøt fyrverkeri mot T-banen på Oppsal i Oslo. Heller ikke her fant politiet noe da de kom til stedet.

Rett etter klokken 19 rykket politiet ut til T-banestasjonen på Grønland i Oslo sentrum, hvor en gruppe ungdommer hadde skutt fyrverkeri ned i undergangen. Det førte til at T-bane-trafikken ble stanset en kort tid. Gjerningsmennene var borte da politiet kom fram.

Kort tid etter kom det på ny melding om at ungdommer skjøt fyrverkeri mot forbipasserende på Tøyen. Denne gangen i Kolstadgata. Politiet fikk denne gangen kontroll på en gruppe ungdommer på stedet, men disse viste seg å ikke ha noe med hendelsen å gjøre.

Klokka 19.39 melder politiet om brann i en balkong på Etterstadsletta. Vitner har forklart at det skal ha blitt skutt fyrverkeri mot bygningen før brannen startet.

En time senere ble det meldt om nok et tilfelle på Tøyen. Denne gangen i Hagegata. Politiet kom over to ungdommer på 14 og 15 år på stedet som de knytter til hendelsen.

Alvorlig

Operasjonsleder Steinar Hausvik sier til NRK at de har hatt nok å gjøre.

– Det er ungdommer som driver med uvettig bruk av fyrverkeri. De skyter mot mennesker, biler og mot blokker. Så langt er det ikke melding om skadde personer. Det er mye folk ute og vi har kun vage beskrivelser av gjerningsmennene. Da er det vanskelig å huke tak i dem, sier Hausvik til NRK.

Han sier det er for tidlig å si om det er noen sammenheng med de av hendelsene som har skjedd i sentrum av Oslo.

– Jeg har ikke noen holdepunkter for å si at det er en sammenheng. Det er fordi vi så langt har vage beskrivelser av gjerningspersonene, sier Hausvik.

Han sier at de får lignende meldinger hver eneste nyttårsaften, men kan ikke si om omfanget er større i år enn tidligere. Politiet ser meget alvorlig på oppførselen.

– Vi liker dette særdeles lite. Det er uvettig bruk av fyrverkeri og det kan få alvorlige konsekvenser, sier Hausvik til NRK.