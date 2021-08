Tirsdag morgen bekrefter krimvakta i Oslo at én person er pågrepet etter skytinga på Brynseng i går kveld.

– Vi leter ikke etter noen flere personer på dette tidspunktet i etterforskningen, sier krimleder Arild Stenersen til NRK.

Politiet ønsker ikke å si noe mer om den pågrepne, men bekrefter at det er den navngitte personen de lette etter i natt som er tatt.

En mann i 20-åra ble skutt ved Brynseng T-banestasjon mandag kveld. Han får behandling på Ullevål sykehus.

– Vi fikk melding om skyting utenfor T-banestasjonen. En person er bekreftet skutt. Det er en mann i begynnelsen av 20-årene. Han puster selv og er våken, sa operasjonsleder Line Skott til NRK, sent mandag kveld.

Vitne: Veldig skremmende

HØRTE SKUDD: Monica Govenius var på vei av T-banen da hun hørte to skudd og så redde ungdommer komme løpende ned på perrongen. Foto: Eirin Tjoflot / NRK

Monica Govenius gikk av T-banen på Brynseng like før hendelsen.

– Vi la merke til at det var bråk og hørte så to skudd. Redde ungdommer løp mot perrongen der vi stod. De hoppet ut i skinnegangen og over på andre siden, forteller Govenius til NRK.

Fire av ungdommene tok seg inn i en T-banevogn, mens andre løp videre.

– Politiet kom inn og ba alle holde hendene synlig. Så ble vi beordret ut av vogna. Politiet fortalte at det var en ung gutt som var skutt i magen.

– Det var veldig skremmende. Det er utrygt når det kommer flere folk, og man vet ikke hvem som har med våpen, eller hvem som er offer. Oslo er blitt en veldig utrygg by, sier Govenius til NRK.

Vitneavhør

Mandag kveld jobbet politiet med vitneavhør på stedet, samt med å sikre bilder fra overvåkingskameraer.

SE VIDEO: Her søker politiet i skinnegangen. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Her søker politiet i skinnegangen.

Innsatsleder Brian Skotnes sier de til NRK at de har iverksatt en omfattende etterforskning.

– Vi har sikret oss spor på stedet, og har god framdrift i saken, sier Skotnes.

Han vil ikke svare på om offer og de antatte gjerningspersoner kjenner hverandre fra før, eller om fornærmede er en kjenning av politiet.

– Vi har noen hypoteser, men det er for tidlig å ut med noe i media. Vi må gå bredt ut så vi ikke farger etterforskningen. Vi er veldig interessert i å komme i kontakt med vitner, ta kontakt med politiet.

Stans i trafikken

T-banetrafikken var i en periode stengt forbi Brynseng. Politi gjorde søk i skinnegangen og i T-banevogner ved stasjonen.

Væpnet politi tok seg også inn i en T-banevogn på Lambertseter seks stasjoner lenger øst, ifølge vitner NRK har snakket med.

– Dette er en alvorlig sak, med skyting i det offentlige rom i Oslo. Vi går bredt ut og bruker store ressurser på å finne gjerningspersonene, sier Skotnes til NRK.

Like før 22 var T-banetrafikken i gang igjen, men Sporveien opplyser at det er store forsinkelser på alle linjer.

Brynseng ligger i bydel Gamle Oslo.