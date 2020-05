I ei pressemelding skriv Oslo universitetssykehus at dei har oppdaga at 275 personnummer «og/eller» pasientnamn har blitt publiserte på sjukehuset si offentlege postliste dei siste tre åra.

«Det er sterkt beklageleg og skal ikkje skje», skriv administrerande direktør Bjørn Atle Bjørnbeth.

Postlistene skal vere midlertidig fjerna frå sjukehuset sine nettsider. Saka vert følgt opp internt og varsla til Datatilsynet.

«Eg ser svært alvorleg på dette. Her har våre interne rutinar ikkje vore gode nok. Vi må gå nøye gjennom dei for å sikre at sensitive opplysningar ikkje kjem på avvege», skriv Bjørnbeth i pressemeldinga.

Personane som har fått informasjonen sin publisert skal bli kontakta, informerer sjukehuset.