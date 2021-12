Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En uke før jul får NRK komme inn på intensivavdelingen ved Ullevål sykehus.

Her er de i gang med omstrukturering for å forberede seg på flere koronapasienter.

På 24 timer skal de kunne gjøre om en avdeling for nyopererte hjertepasienter til en ny intensivavdeling for koronasyke.

– Hvis det kommer flere intensivkrevende pasienter. Noe vi forventer, sier overlege Anne Bøen, leder for anestesi- og intensivlegene ved Ullevål.

Oppadstigende kurve

I dag er 383 koronapasienter innlagt på sykehus i Norge. 49 av dem ligger på Oslo universitetssykehus.

Nesten halvparten, 23, av disse får intensivbehandling.

– 23 er mye. Vi er i oppadstigende kurve. Vi har ikke hatt så mange tidligere. Også kommer det i tillegg til at vi har mer enn 30 andre intensivpasienter i dag som ikke er Covid, sier Bøen.

Overlege Anne Bøen er leder for anestesi- og intensivlegene ved Ullevål sykehus. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Sykehuset er ifølge overlegen forberedt på å ta imot enda flere pasienter. Det betyr ikke at hun mener dagens koronatiltak er for strenge.

– Vi vet ikke helt hvor syke de som får omikron blir, sier Bøen.

– Kanskje er tiltakene viktigere enn vi aner nå.

– D et merkes nå

På medisinsk klinikk ligger ikke de aller sykeste koronapasientene, men de som fremdeles trenger surstoffbehandling og isolasjon.

Klinikksjef Morten Mowe beskriver situasjonen på avdelingen nå i femte bølge som krevende.

– Vi har nå en gradvis økning av antall koronasmittede. Og vi ser at denne økningen er av pasienter som er dårligere enn de var første gangen, de ligger lengre og det er litt flere som dør.

I tillegg kommer pågangen av andre medisinske pasienter. Mowe legger ikke skjul på at det gir en ekstra belastning for de ansatte som snart har holdt på i to år, og som er slitne.

– Jeg husker veldig godt da vi startet, så sa vi at nå må vi være litt rolige. Vi skal ikke løpe sprint, vi må ha et maraton. Men vi trodde ikke vi skulle ha fem maratonløp etter hverandre. Og det merkes nå.

På isolatposten på Ullevål håndteres vanligvis de mest krevende infeksjonsmedisinske pasientene. De det er viktig å isolere. I dag er det Covid-pasienter i alle sengene. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Konsekvenser for andre

Mange hadde håpet på en rolig juletid med velfortjent ferie. Nå søker sykehusene igjen etter kvalifisert helsepersonell for å få bemanningskabalen til å gå opp.

Ved Universitetssykehuset i Nord-Norge har ansatte fått beskjed om feriedager inndras.

På Ullevål har de hittil klart å få bemanning til ved å omdisponere ansatte innad, og mobilisere til ekstra, frivillig arbeid. Men klinikkleder Morten Mowe er forberedt på å måtte hente mer personell utenfra.

– Vi har sagt til våre avdelinger at nå må dere ta kontakt med deres pensjonister, slik at de kan få tilbud om å komme tilbake. Og så har vi også kontakt med medisinstudenter som er med i dag og øker kompetansen for å bidra.

Selv om lederne på koronaavdelingene sier de slik vil kunne ta imot flere koronapasienter, er de tydelige på at dette får konsekvenser.

Når flere legges inn med Covid og ansatte omdisponeres fra andre arbeidsoppgaver, må sykehuset må utsette andre operasjoner.

– Det er klart at det går ut over andre pasienter, sier overlege Anne Bøen.

