Oslo universitetssykehus bekrefter nytt koronadødsfall

Sykehuset melder om dødsfallet på Twitter.

– Natt til lørdag døde en eldre pasient med Covid-19-sykdom som var innlagt ved Oslo universitetssykehus. Dette er det andre Covid-19-dødsfallet ved OUS. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde.

Pressevakta ved Oslo universitetssykehus opplyser at sykehuset ikke kan kommentere dødsfallet ytterligere.

– Stor medfølelse for de etterlatte

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier han har stor medfølelse for de etterlatte.

– Vi beklager og har stor medfølelse for de etterlatte. Så er det slik at dette viruset for noen kan være svært alvorlig. Vi må dessverre også forvente flere dødsfall i tiden som kommer fremover. Det er nettopp derfor vi har iverksatt disse kraftige tiltak, for å hindre at smitte videreføres.

Guldvog sitter selv er i koronakarantene, etter at en ansatt i Helsedirektoratet testet posititivt for koronasmitte. Guldvog sier for øvrig at hans egen koronatest viser at han ikke er koronasmittet.

For to dager siden bekrefter statsminister Erna Solberg at en eldre person som var smittet av koronaviruset hadde gått bort, som den første i Norge. Det første dødsfallet kom om lag to uker etter det første bekreftede tilfellet av koronasmitte i Norge.

NRKs kartlegging viser at over 1000 personer er bekreftet smittet av koronaviruset i Norge. Oversikten er basert på fortløpende kartlegging fra norske kommuner, og ligger derfor noe over tallene til Folkehelseinstituttet.

– Store mørketall

Folkehelseinstituttet er samtidig tydelige på at det nå er flere koronatilfeller med ukjent smittekilde i Norge, noe som innebærer store mørketall når det gjelder smittede.

Tidligere i uken publiserte Folkehelseinstituttet en ny risikonanalyse over koronasituasjonen i Norge. I analysen skriver FHI at en koronaepidemi i Norge kan vare helt til vinteren, og at 733.000 personer kan bli syke av koronasmitte.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg påpeker selv at analysen inneholder ulike «scenarioer», i motsetning til «prognoser», og at situasjonen endrer seg raskt.

I analysen heter det at FHI foreløpig er usikre på dødsrisikoen blant dem som blir smittet av koronaviruset, men antar at den vil være godt under én prosent.

Dødsrisikoen for eldre over 70 år kan imidlertid være opptil 10 ganger høyere. FHI anslår at 90 prosent av dødsfall i Norge vil være blant personer over 70 år.

Statsminister Erna Solberg sa torsdag at Norge har fått det første koronadødsfallet i Norge. Du trenger javascript for å se video. Statsminister Erna Solberg sa torsdag at Norge har fått det første koronadødsfallet i Norge.