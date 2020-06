Oslo-politiet vil forby søskenbarnekteskap

Dette går fram av et dokument som Oslo politidistrikt har sendt til statsadvokaten.

Politiet mener endringen kan gjøres i både ekteskapsloven og utlendingsloven, og skal ikke ha tilbakevirkende kraft.

«Et slikt forbud vil få stor betydning for familier, og vil være et effektivt middel for å forebygge og bekjempe kriminalitet knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold og mishandling i nære relasjoner», skriver oslo-politiet i sitt lovforslag.

Politiet mener tradisjonen med arrangerte ekteskap med ektefelle som hentes fra opprinnelseslandet er ganske utbredt i enkelte land. Noen av disse ekteskapene er også inngått mellom søskenbarn, skriver politiet.

For å bekjempe æreskriminalitet

I forslaget står det at praksisen er gammel og motivert ut fra ønsket om å styrke familiebåndene og holde økonomiske ressurser innenfor slektsgruppen.

«Når ekteskap inngås på tvers av landegrenser, kan et migrasjonsmotiv være sentralt. Med tanke på utbredelsen av denne praksisen, er det nærliggende å tro at det foreligger en sterk forventning om å gifte seg innenfor familien. Derfor er dette en relevant problemstilling i tilknytning til temaet negativ sosial kontroll.»

«Unge kan utsettes for ulike former for press om å gifte seg med slektninger i foreldrenes hjemland og på den måten skaffe dem opphold i Norge. En eventuell skilsmisse blir vanskeligere fordi dette blir en sak for hele slekten», står det i lovforslaget som NRK har fått innsyn i.

Medfører også helseproblemer

Politiet nevner også at helsemyndighetene har varslet om at dersom fetter og kusine får barn, kan det medføre store helseutfordringer for barnet.

Men den viktigste begrunnelsen for forslaget er å bekjempe æreskriminalitet, skriver politiet.

«I tillegg til de helsemessige konsekvensene, erfarer politiet at praksisen med søskenbarnekteskap fører til økt kriminalitet i form av bl.a. negativ sosial kontroll, press, trusler, og sterke forventninger om å inngå ekteskap som ikke er basert på frivillighet. Det foreligger, så vidt vi er kjent med, ikke noen konkret statistikk på dette, men politiet erfarer at problematikken knyttet søskenbarnekteskap er sentral i mange straffesaker om mishandling i nære relasjoner, æresrelatert vold og æresdrap», står det i lovforslaget fra politiet i Oslo.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at blant barn født i Norge mellom 1967 og 2010 og som har foreldre fra Pakistan, har 41 prosent foreldre som er hverandres søskenbarn.

Tankesmien Agenda har tidligere gått inn for å forby giftermål mellom søskenbarn.