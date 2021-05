Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Da Oslos byrådsleder Raymond Johansen innkalte til pressekonferanse 27. april var det med en stor endring i hovedstadens strenge smittevernregler:

Fra et forbud mot flere enn to personer på besøk hjemme, økte byrådet grensen til at maksimalt 10 kunne være samlet.

Mens fritidsklubber, barer og restauranter fortsatt holder stengt i hovedstaden, ble det åpnet for at Oslo-beboerne lovlig kunne ha selskaper hjemme, selv om Raymond Johansen understreket at regjeringens anbefaling om maksimalt 5 gjester også gjelder.

Folkehelseinstituttet ønsket en langt mer forsiktig tilnærming. Det overkjørte byrådet.

GRADVIS ØKNING: Line Vold i FHI sier instituttet ikke har vært involvert i Oslos gjenåpningsplan, og rådet byrådet til å øke besøksgrensen gradvis fra 2 til 5 personer den 27. april. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– En gradvis økning fra 2 til den nasjonale anbefalingen på 5 vil være mer i tråd med den overordnede tilnærmingen med en gradvis kontrollert gjenåpning ettersom nesten halvparten av smitten skjer i hjemmet, skriver avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, i en e-post til NRK.

– Når det gjelder punkt om besøk i private hjem har vi muntlig gitt råd om at antallet besøk og private sammenkomster bør begrenses, skriver Vold.

Også smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo frarådet byrådet å øke fra 2 til 10 besøkende hjemme. Det går frem av byrådssaken.

Hagens faglige råd ble også overkjørt. Byrådet mente besøksforbudet ikke var forholdsmessig, til tross for de faglige rådene.

De siste dagene har smittenedgangen i hovedstaden flatet ut. Omtrent halvparten av smitten i Oslo nå skjer nå i private hjem.

I uke 17 ble for eksempel 374 personer smittet i private hjem i Oslo. Det utgjør 47,5 prosent av alle smittetilfeller, i følge tall fra Oslo kommune.

Involverte ikke FHI i gjenåpningsplan

Samme dag som besøksforbudet ble lempet på, lanserte Raymond Johansen også byrådets gjenåpningsplan.

Planen har fem trinn. Men gjenåpningsplanen har ikke vært basert på faglige råd fra FHI.

– Nei, vi har ikke vært med på utarbeidelse av Oslos gjenåpningsplan, skriver Line Vold i en e-post til NRK.

NRK har forsøkt å ettergå hvilke råd FHI har gitt Oslo kommune siden midten av mars.

Men i FHIs og Oslo kommunes postjournal finnes det få spor. Årsaken er enkel: Rådene gis nå i hovedsak muntlig.

– Det har vært ukentlige møter. Det er Oslo kommune som kaller inn, og vi har ikke skrevet referat. Spør Oslo om dette, skriver Vold i FHI.

Heller ikke Oslo kommune fører referat fra møtene.

– Det har vært muntlig drøfting i møter, det er regelmessige møter med FHI på administrativt nivå. Det skrives ikke referat fra disse møtene, skriver Raymond Johansens pressesekretær Halvard Hølleland i en e-post til NRK.

Høyres gruppeleder i bystyret, Anne Haabeth Rygg, mener det er viktig med åpenhet rundt de faglige rådene som gis til hovedstaden:

STUSSER: Høyres gruppeleder i Oslo Anne Haabeth Rygg vil at de faglige rådene fra FHI skal være offentlige. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– Det er en veldig verdi at det er åpent og tilgjengelig, rent demokratisk også.

– Blir det vanskeligere for dere i opposisjonen å skille hva som er fag og politikk i gjenåpningen når dere ikke kan se vurderingene?

– Vi har hatt en linje der vi har ment at helsefaglige råd må styre beslutningene i denne krisen. Det opplever jeg enighet om i bystyret. Det er viktig at rådene som gis er åpne og tilgjengelige. Dette må være transparent, og det er viktig at folk har innsyn. Det henger sammen med respekten for beslutningene, sier Rygg til NRK.

– Kan det bli aktuelt for bystyret å be om at de faglige rådene blir tilgjengelige og offentlige?

– Ja. Det vil jeg absolutt gjøre, sier Rygg.

Johansen: – I tråd med faglig anbefaling

Byrådsleder Raymond Johansen mener byrådet opphevet besøksgrensen på 2 personer etter å ha fått en faglig anbefaling – utarbeidet Oslos egen kommuneadministrasjon.

Johansen viser til at administrasjonen har løpende dialog med blant andre FHI og Helsedirektoratet.

– Vi økte fra et forbud mot flere enn 2 gjester til en anbefaling om maksimalt 5 gjester. I tillegg kan man ikke være samlet flere enn 10. Dette var i tråd med den faglige anbefalingen byrådet fikk, skriver Johansen i en e-post til NRK via sin pressesekretær Halvard Hølleland.

Johansen har ikke svart på NRKs spørsmål om nøyaktig hvem som utarbeidet det faglige rådet byrådet baserte beslutningen på.

– Hvorfor har dere ikke involvert Folkehelseinstituttet i utarbeidelsen av gjenåpningsplanen? Betyr det at planen er utarbeidet som en ren politisk platform uten faglige innspill?

– Nei, Oslo kommune har en meget kompetent administrasjon som gir byrådet råd hver gang vi skal vedta noe. Vi har flere hundre medarbeidere som på ulike måter arbeider med koronapandemien og som byrådet får råd fra, svarer Johansen.

NRK har forelagt Johansen uttalelsene fra Folkehelseinstituttet om at de ikke støttet en økning til maksimalt 10 personer i private hjem.

– Vår opplevelse er at FHI støtter reglene som nå gjelder i Oslo kommune, svarer Johansen via sin pressesekretær.