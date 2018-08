Oslo-ordfører om egen millionlønn: – Det er ikke rettferdig

Forrige uke skrev Vårt Oslo at ordfører Marianne Borgen (SV) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) får et lønnshopp som vil gi dem 1.365.016 kroner i årslønn, med tilbakevirkende kraft fra 1. mai.

Det tilsvarer det samme som en statsrådslønn i 2018.

Lønnsøkningen er på om lag 40.000 kroner, som betyr at ordføreren og byrådslederen hver har hatt en lønnsøkning på rundt 100.000 kroner siden de tiltrådte for tre år siden.

Kritisk til egen lønnsøkning

I Debatten på NRK1 torsdag kveld fikk Borgen spørsmålet om hva hun synes om sin egen lønning.

Oslo-ordfører Marianne Borgen sier at hun er bekymret for den økte lønnsforskjellen mellom politikere og vanlige folk. Selv har hun hatt en lønnsøkning på 100.000 kroner siden hun tiltrådte i 2015. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Hun svarte at hun selv synes lønnsøkningen er for høy.

– Jeg er bekymret for lønnsutviklingen. Jeg mener at det nå har blitt så stor avstand mellom det vi som politikere har og det folket som vi har valgt å tjene, at vi er nødt til å gå gjennom systemet på nytt.

Systemet hun viser til ble vedtatt av bystyret i 2000, og innebærer at byrådet skal følge lønnsutviklingen til Stortinget.

– Vi skal være nøkterne

Samtidig fremhever Oslo-ordføreren at posisjonen som byrådsleder og ordfører, er lederjobber med et stort ansvar.

– Vi har ansvar for en kommune med 50.000 ansatte og et budsjett på 70 milliarder kroner.

– Er det virkelig et ansvar som er proporsjonalt med lønna til Erna Solberg?

– Politikere med et stort ansvar skal ha en anstendig lønn, men vi skal også være nøkterne. Det er derfor jeg fremmet et forslag i forretningsutvalget om at vi burde ha en gjennomgang av dette.

Skylder på politisk motstand

Borgen fikk imidlertid ikke gjennomslag for forslaget om en fornyet gjennomgang, fordi hun møtte motstand fra de største partiene i bystyret.

– Både Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre stemte imot, og demokratiet er slik i vårt system at regelverket fortsatt gjelder.

Rødt har tidligere fremmet forslag om at byrådsmedlemmer skal tjene 25 prosent mer enn en gjennomsnittlig lærerlønn. SVs representanter i bystyret stemte da imot forslaget.

– Rødt og SV i bystyret er enige om at vi må bremse lønnsutviklingen, men vi er ikke helt enige om hvilket nivå vi skal legge oss på.

– En hjelpepleier i Oslo tjener etter 444.300 kroner etter 12 år med full ansiennitet. Synes du det er rettferdig med så store forskjeller?

– Nei, det synes jeg ikke er rettferdig. Det er en ganske lav årslønn for en hjelpepleier som gjør en så viktig jobb for samfunnet vårt. Vi må prøve å minske forskjellene og da trenger vi gode diskusjoner i Stortinget som setter rammene. Jeg tror på dialog for å komme til et kompromiss.

90 prosent av statsrådslønn

Det er ikke bare ordføreren og byrådslederen som får en solid lønnsøkning.

Også det rødgrønne byrådets medlemmer kan snart vente seg en lønn som utgjør 90 prosent av en statsrådslønn i 2018.

Fra mai 2018 vil de ulike byrådene fra SV, Miljøpartiet og Arbeiderpartiet tjene 1.122.514 kroner årlig.