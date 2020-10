Oslo-måling: Jan Bøhler inne for Senterpartiet

I begynnelsen av oktober meldte Arbeiderpartiets grand old man i Groruddalen, Jan Bøhler, overgang fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet.

Nå kommer Bøhler-effekten.

I en ny måling Norstat har gjort for NRK og Aftenposten i Oslo, får Senterpartiet en oppslutning på 4,5 prosent. Det er en dobling siden forrige stortingsvalg. Blir dette resultatet i valget neste høst, kommer partiet til å få én representant på Stortinget fra hovedstaden.

Det vil i så fall være første gang Senterpartiet får en representant fra Oslo siden 1997.

– Jeg må si at jeg var spent på hvordan det ville slå ut, men nå får vi en ytterligere motivasjon til å stå på fremover. Selv om det bare er en måling, så gir dette ny energi, sier Bøhler til NRK før han fortsetter:

– Jeg tror vi kan bygge enda større oppslutning etterhvert som alle får med seg oss nye som har gått inn i Senterpartiet i Oslo for å engasjere oss. Jeg håper det kan bidra til at folk forbinder også Senterpartiet med byen vår.

Arbeiderpartiet stuper

Arbeiderpartiet, Bøhlers tidligere parti, har falt som en stein. Partiet fikk en oppslutning på 28,4 prosent i Oslo ved forrige stortingsvalg. Da var de det største partiet i hovedstaden.

På dagens Oslo-måling har Arbeiderpartiet stupt med 7,5 prosentpoeng i forhold til forrige stortingsvalg. Dersom dette blir valgresultatet, kommer Høyre til å gå forbi Arbeiderpartiet og bli hovedstadens desidert største parti. Arbeiderpartiet vil også miste én av dagens fem representant fra Oslo på Stortinget.

Partibarometer Oslo - for oktober Parti Endring +0,9 R 7,2 % +0,9 +2,6 SV 11,9 % +2,6 −7,5 AP 20,9 % −7,5 +2,4 SP 4,5 % +2,4 +3,3 MDG 9,3 % +3,3 −0,4 KRF 1,7 % −0,4 −2,2 V 6,2 % −2,2 +2,0 H 28,4 % +2,0 −2,4 FRP 7,1 % −2,4 +1,4 Andre 2,9 % +1,4 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten. Tallene er sammenliknet med stortingsvalget i 2017. 684 intervjuer er gjennomført, hvorav 506 har oppgitt partipreferanse.

På rødgrønn side går de andre partiene fram. MDG og Rødt øker begge til to mandater, mens SV beholder sine to.

På borgerlig side går Høyre fram og beholder seks selv uten utjevningsmandatet partiet har i dag. Både Venstre og Fremskrittspartiet mister ett mandat og står igjen med henholdsvis Guri Melby og Siv Jensen.

Fordi dette kun er en Oslo-måling, kan det ikke beregnes hvem som ville fått utjevningsmandatet, dersom dette var valgresultatet. Høyre fikk dette i 2017. Da ble det valgt inn 18 distriktsmandat og ett utjevningsmandat fra Oslo. I 2021 skal det velges 19 distriktsmandat og ett utjevningsmandat.

Bøhler ønsker Arbeiderpartiet lykke til

Frode Jacobsen er leder i Oslo Ap. Han er ikke fornøyd med målingen fra Norstat.

– Dette bekrefter en nasjonal trend for Arbeiderpartiet, at vi ligger for lavt. For meg betyr det at vi må jobbe hardere. Den jobben er vi i gang med. Vi skal snu dette og bidra til at Norge får en ny regjering ved valget i september neste år, sier Jacobsen til NRK.

KJEMPER SAMMEN: Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen (t.h) ønsker å kjempe om én av de sikre plassene for Arbeiderpartiet fra Oslo på Stortinget Foto: Olav Juven / NRK

Han peker også på resultatet er litt høyere enn kommunevalget i fjor.

– Jan Bøhler er inne for Senterpartiet, hva tenker du om det?

– Jeg er først og fremst opptatt av hva Arbeiderpartiet skal gjøre.

Bøhler ønsker på sin side å ønske sine gamle partifeller lykke til.

– Vi er avhengige av gode valg for alle partier som ønsker regjeringsskifte, så jeg ønsker dem lykke til, sier Bøhler.