Oslo-kvinne funnet død etter pasienttransport

Kvinnen ble sendt fra Diakonhjemmet sykehus til et helsehus på kvelden 7. desember.

Diakonhjemmet sier de varslet helsehuset om at en pasient var på vei. To timer senere fikk Diakonhjemmet en telefon fra helsehuset om at pasienten ikke var kommet.

Da ingen kunne finne henne, ble politiet koblet inn og det ble satt i gang en leteaksjon.

Politiet sier til NRK at de fikk en savnetmelding klokken 20.54, og at det ble satt i gang søk klokken 21.08. Det ble søkt med helikopter og biler.

Neste morgen ble kvinnen funnet død. Den natta var temperaturene nede i ni minusgrader.

Pasienten ble funnet et stykke unna helsehuset, får NRK opplyst.

– Dette er helt forferdelig. Det er ikke noe annet å si om det. På et eller annet sted har det skjedd en svikt, sier avdelingsleder Veslemøy Garmark ved Diakonhjemmet sykehus til NRK.

Det var VG som omtalte saken først.

Forklarer hvordan dialogen var

Garmark sier til NRK at de mente bestillingen fra dem til Pasientreiser var presis. Hun sier det gjøres en individuell vurdering for hver pasient når man bestiller transport.

– I dette tilfellet mente man at når man krysset av for at pasienten skulle ha følge til og fra transportmiddelet, så var det tilfredsstillende.

– Hva innebærer det?

– At pasienten følges her av en sykepleier til transportmiddelet og så transporteres til helsehuset.

– Hvem skal ta imot?

– Hvordan rutinen er på helsehuset, kan ikke jeg svar for. Det som skjedde i dette tilfellet, var at sykepleier ringte helsehuset for å si fra at nå kommer pasienten. To timer senere tok helsehuset kontakt med oss og sa at pasienten ikke var kommet. Sykepleier tok da kontakt med transportøren, som fortalte at han hadde levert pasienten på helsehuset, sier Garmark.

Sykehuset sier de fikk beskjed om at pasienten var fulgt inn i bygget.

– Ifølge våre opplysninger opplyste sjåføren at pasienten var fulgt inn, sier Garmark.

Hun sier det er for tidlig å si hvor svikten har skjedd. Og om sykehuset har gjort alt de skulle.

Hvem har ansvaret?

Statens helsetilsyn er varslet. Sykehuset og helsehuset har startet interne undersøkelser.

Saken undersøkes også av Statsforvalteren i Oslo og Viken. Oslo politidistrikt har startet etterforskning.

– Dette er en veldig trist sak, og på generelt grunnlag kan vi si at den som rekvirerer pasienttransport, bærer ansvaret for at Pasientreiser får nok informasjon til at de kan gjennomføre oppdraget på en sikker måte, sier Hedda Holth, pressevakt ved Oslo universitetssykehus.

– Sjåførene skal ikke ha pasientens diagnose, men trenger nok informasjon i skjemaet for å forstå pasientens behov. Som at de ikke kan overlates til seg selv. Vi har bedt om en redegjørelse fra leverandørselskapet i denne saken, sier Holth.

Pasientreiser ved Oslo universitetssykehus (OUS) har over 900.000 oppdrag i året. Dette er det første dødsfallet knyttet til deres pasienttransporter siden 2014, opplyser de til VG.