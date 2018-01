Oslo Høyre vil tillate heroinrøyking i sprøyterom

Røyking av heroin og bruk av annet narkotika er ulovlig i sprøyterom. Høyre har tidligere nedstemt forslag om at offentlige sprøyterom ikke skal være brukerrom, men nå åpner det største fylkeslaget for å endre praksisen.



Hvert år dør det ifølge Oslo Høyre 50 personer av overdoser i hovedstaden. I resolusjonen de stemte på i dag, vil de tillate brukere å røyke heroin for å redusere muligheten for overdoser.

– Det er viktig fordi sprøytebruk fører til flere overdosedødsfall, smitte og alvorlige sykdommer. Det vil kunne redde liv, sier Mathilde Tybring-Gjedde, bystyrerepresentant i Oslo Høyre til NRK.

Regjeringens mål er å redusere dødsfall. Tybring-Gjedde mener at å tillate rusmisbrukere å røyke heroin med helsepersonell til stede vil bidra til å nå målet.



– Nå søker Oslo om et forsøksprosjekt, så vil vi på faglig grunnlag se om det blir en generell lovendring, sier hun til NRK.

Stemte mot

I resolusjonen skriver Oslo Høyre at «norsk narkotikapolitikk har stått stille de siste 30 årene» og at de tiltakene som har brukt «har beviselig ikke hatt noen effekt».

De skriver videre at myndighetene må begynne å se på narkomane som en oppgave for helsesektoren og ikke justissektoren.

STEMTE IMOT: Michael Tetzschner mener dagen resolusjon var ufullstendig og derfor ikke god nok til å stemme på. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Stortingsrepresentant Michael Tetzschner var én av to som stemte imot resolusjonen. Han sier til NRK at han støtter en human narkotikapolitikk, men at man ikke kan legge bort de justispolitiske aspektene.

– Selv om den inneholder gode forslag på behandlingssiden, så mener jeg at så lenge vi ikke sier klart ifra at vi ikke ønsker å avkriminalisere eller legalisere bruk av narkotika, så blir det en ufullstendig resolusjon som gjorde at jeg ikke fant den god nok til å stemme på den, sier han til NRK.

Etterlengtet

Stortingsrepresentant Grunde Kreken Almeland fra Venstre hyller avgjørelsen fra Oslo Høyre. Partiet har tidligere tatt til ordet for at sprøyterommene åpnes for flere typer narkotika.

Han er glad for vedtaket, og mener debatten er viktig å ta nå, i og med at helseminister Bent Høye har varslet en omfattende rusreform.

– Rusmisbrukere bruker ikke utelukkende heroin via injisering. Folk utelukkes fra rommene slik det er nå. De går glipp av den tryggheten et sprøyterom gir. Det å tillate flere å bruke rommene er utelukkende positivt, sier han til NRK.