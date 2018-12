Oslo har satt norgesrekord i soltimer i år

– Det har aldri noensinne blitt målt så mange soltimer i Norge ved en stasjon, som det har blitt målt på Blindern hittil i år, sier forsker ved Meteorologisk institutt, Ketil Tunheim, til NRK.

Oslo hadde ved utgangen av november hatt 2102,3 soltimer.

Dermed er den tidligere Oslo-rekorden på 1947 timer, satt i 1975, slått med åtte prosent. Og det til tross for at det fortsatt er igjen en hel måned av året.

Flest soltimer var det i mai med 369, fulgt av juli med 363 og juni med 336 soltimer.

Trist i nord

Den tidligere norgesrekorden i antall soltimer tilhørte Kjevik i Kristiansand. Der var det 2107,2 soltimer i 1959.

Den rekorden ble passert onsdag 5. desember i år, da Oslo nådde 2109,4 soltimer.

2018 har ellers ikke vært like fint over hele landet. For Tromsøs vedkommende er ikke 2018 inne på topp-20-listen engang, opplyser Ketil Tunheim.

Soltimer i Oslo – ti på topp År Soltimer 1 2018 2102* 2 1975 1947 3 1955 1925 4 1997 1911 5 1959 1880 6 1969 1850 7 1976 1849 8 1968 1823 9 2008 1795 10 1971 1794 *= Ikke inkludert desember

Mål siden 1952

Tunheim sier til NRK at de har 20 stasjoner rundt om i landet som måler soltimer, men at ikke alle måler hele året.

Bare Oslo og Tromsø har gode historiske data som strekker seg langt tilbake, for Oslos vedkommende tilbake til 1952.

Også sist vinter var det flust med sol i Oslo, som her i Holmenkollen 2. februar. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Rekord også i Danmark

Også i vårt sørlige naboland Danmark er det satt solrekord i år, skriver DR.

Med forventede 1920 soltimer, slår 2018 den 71 år gamle rekorden fra 1947.

Som i Norge, er det særlig mai og sommermånedene som gir solrekorden i Danmark.