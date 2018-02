Oslo har Nordens største fraktflyplass

Veksten i frakt fra Oslo lufthavn gikk opp 35 prosent fra 2016 til i fjor. Bak Oslo er Vantaa i Helsingfors og Kastrup i København, ifølge Avinor

Flere flyselskaper har etablert seg med direkteruter for frakt fra Oslo lufthavn. Israel, Kina og USA er nye land som knytter til seg delikatessene fra norske fjorder. Eksporten tar bokstavelig talt helt av. Norske flyplasser står i dag for halvparten av all flytransport i hele Norden, ifølge Avinor.

Martin Langaas i Avinor vil legge til rette for at sjømaten kommer raskt ut på verdensmarkedet. Foto: Fotograf Ole Walter Jacobsen / Avinor

– Det største volumet med flyfrakt på Oslo lufthavn, er sjømaten som eksporteres ut på verdensmarkedene, sier Martin Langaas, direktør for flyfrakt i Avinor.

– Oslo lufthavn er nå Nordens største fraktflyplass både på antall avganger med fraktfly, antall selskaper og volumet vi flyr inn og ut, sier Langaas.

Korean Air med direkterute til Seoul, CAL med direkterute til Tel Aviv, Emirates med direkterute til De forente arabiske emirater og Turkish Airlines med direkterute til Istanbul er noen av selskapene som nå sater på Norge.

Sjømatnæringen ønsker Oslo lufthavn som knutepunkt

I fjor gikk til sammen 230 000 tonn med sjømat ut fra Norge, men mye går ennå på vogntog ned til de store fraktterminalene i Europa.

Øyvind Hasaas i Avinor vil ha flere direktelinjer med sjømatfrakt fra Oslo lufthavn. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Vi ønsker å legge til rette for at mest mulig sjømat kan gå direkte fra Norge og ut i verdensmarkedene, sier direktør for Oslo lufthavn, Øyvind Hasaas.

Tallene fra i fjor viser at sjømatnæringen har stor appetitt på direktekapasitet og at mer norsk sjømat flys direkte ut av Norge.

– Dette er viktig for norsk sjømatnæring og for verdiskapningen i hele landet, sier Hasaas.

Marine Harvest ser at USA nå har en voksende interesse for laks fra Norge, sier Ola Helge Hjetland. Foto: NRK

– Vårt desidert største marked er Asia, men vi ser at blant andre USA nå kommer for fullt, sier kommunikasjonssjef i Marine Harvest, Ola Helge Hjetland.

Fraktøkning på interkontinentale ruter

På interkontinentale fraktruter var det i fjor en vekst på 52 prosent på frakt ombord, men også motsatt vei øker volumet.

På passasjerflyene økte frakten til Norge med 110 prosent, ifølge Avinor.

– Avinor skal binde Norge sammen, og Norge sammen med verden. Derfor er det viktig for oss å få nye og attraktive ruter som gjør norsk sjømats reise ut i verden kortere og mer effektiv, sier Martin Langaas i Avinor.

Nytt fraktsenter for sjømaten

Den enorme fraktveksten på Oslo lufthavn har ført til at fraktterminalen må utvides. Sjømatsenteret vil bli finansiert av private investorer, slik at sjømatterminalen åpner i 2020.

– Mer direktekapasitet ut fra Oslo lufthavn er viktig for oss i næringen og det bidrar til bedre tilgang til våre viktige markeder, sier Hjetland i Marine Harvest