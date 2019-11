Oslo har fått dobbelt så mye regn som Bergen

Hittil i november er det kommet over 90 millimeter med nedbør over Oslo, mens Bergen har fått under 45 mm. Forskjellen i nedbør er spesiell.

I en normal novembermåned faller det 73 mm i Oslo, mens Bergen vanligvis får så mye som 259 mm.

– Dette betyr altså at det ikke er Østlandet som har fått ekstremt mye regn, men Vestlandet som har fått en unormalt tørr høst, forklarer statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

Det er fortsatt en uke igjen av november, men det skal mye til at forskjellen mellom Oslo og Bergen ikke står seg ut måneden.

GRÅVÆRSDAG: Oslo 22. november. Foto: Terje Alsvik Walløe / NRK

Kan bli rekord i Bergen

Folk på Østlandet klager over mye regn, men det er langt unna noen rekordvåt november.

I november 2000 falt det hele 279,1 mm nedbør på Blindern i Oslo (statistikk tilbake til 1937).

Rekord kan det derimot bli i Bergen. Den tørreste novembermåneden finner vi i 1993, da det kom 61,6 mm. Kommer det mindre enn 15 mm nedbør i løpet av neste uke i Bergen, blir dette den tørreste måneden siden målingene startet her i 1983.

– Ser vi på været fremover, går det mot rekord, sier Løvdahl når seks dager står igjen av måneden.

Det uvanlige mønsteret skyldes at lavtrykkene går lenger sør. Det har folk i Frankrike og Italia fått merke.

En motorveibro mellom Savona og Torino raste sammen etter to uker med mye regn i Italia. Foto: AP

Høststorm lenger sør

I Italia raste en motorveibro sammen på søndag etter det voldsomme regnet de siste ukene.

I Frankrike har minst to personer omkommet og flere er savnet i flom og uvær sør i landet.

Tusenvis av hjem er rammet av strømbrudd, trær har blåst over ende, og fly er innstilt som følge av uværet.

Vannet i flere elver har steget kraftig og oversvømt store områder.

Ifølge den franske værtjenesten Météo France har det regnet like mye på 24 timer som det i snitt regner på to måneder.

– Det er nå mye regn i Frankrike og Italia, mens høststormene har uteblitt her på Vestlandet. Jeg har hørt at epler fortsatt henger på trærne som normalt har blåst ned på denne tiden av året, sier Løvdahl.

– Handler det om klimaendringer?

– I en verden med mer energi i værsystemene, får du en endring. Men om akkurat regnværet høsten 2019 skyldes det, kan vi ikke peke på, svarer Løvdahl.