Oslo Frp-topp: – Det er trangt på lista

Månedsvis med stridigheter i Oslo Frp kulminerte denne uka. Mandag ble fylkesleder Geir Ugland Jacobsen ekskludert fra partiet, mens fylkeslaget ble satt under administrasjon.

Jacobsen ble valgt inn som leder i Oslo Frp sitt fylkeslag i februar i år.

Med han ved roret, vedtok fylkeslaget at Norge skal bli et «patriotisk fyrtårn», mot stemmen til Siv Jensen. Han ønsket å ta partiet i en mer nasjonalkonservativ retning.

Det samme er det flere i Oslo Frp som har ønsket.

Stortingsrepresentanten Christian Tybring-Gjedde, som er innstilt på andreplassen på stortingslista, har tidligere tatt til orde for å ta partiet i en mer nasjonalkonservativ retning.

NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand: Et dramatisk politisk oppgjør

Vil la nominasjonskomiteens innstilling forbli

Men da Frps sentralstyre stemte nei til Oslo Frps resolusjon om å om å omdefinere Frp fra liberalistisk til nasjonalkonservativt parti, sa Tybring-Gjedde til Aftenposten at de var enige om å «legge den ballen død».

I kjølvannet av konflikten kom nestleder Sylvi Listhaug i Frp med kraftige advarsler til dem som ønsker å gjøre Frp til et såkalt nasjonalkonservativt parti.

Dette til tross: Peter N. Myhre, som ledet nominasjonskomiteen til fylkeslaget og som nå er en del av interimsstyret til Oslo Frp, vil beholde Tybring-Gjedde på lista.

– Bør noen av topplasseringene endres?

– Siv og Christian bør stå som nummer en og nummer to, som innstillingen legger opp til, sier Myhre til NRK.

Ifølge Myhre er både Christian Tybring-Gjedde og Carl I. Hagen folk som har en selvsagt plass i partiet.

– Jeg ønsker at de fortsetter, sier han.

Tybring-Gjedde har selv foreløpig ikke avklart hvorvidt han fortsatt vil stå på andreplass på Oslo Frps liste. Han har takket nei til intervju med NRK torsdag.

Les Christian Tybring-Gjeddes ytring om veivalget til Frp: Norges nerve

Solvik-Olsen: – Folk kan kalle seg hva de vil

– Bør andre som kaller seg nasjonalkonservative melde seg ut?

– Det må bli opp til den enkelte, sier Myhre.

Ketil Solvik-Olsen leder interimsstyret i Oslo Frp. Han vil ikke uttale seg konkret om hvem som skal stå på lista til Oslo Frp under neste års stortingsvalg.

Men han sier det ikke er naturlig at interimsstyret begynner nominasjonsprosessen på nytt.

– Er det plass til folk som kaller seg nasjonalkonservative på stortingslista til Oslo Frp?

– Det er plass til alle som står bak Frps program og kjemper for Frp sin posisjon. Jeg opplever at diskusjonen har handlet mer om profilering enn politikk. Jeg opplever at alle i Frp en enige om at landet trenger en strammere innvandringspolitikk, der er vi ikke uenige, sier Solvik-Olsen til NRK.

Han understreker at eksklusjonen i Oslo handler om «betydelig svikt i organisasjonskultur», ikke politikk.

Ketil Solvik-Olsen leder interimsstyret til Oslo Frp. Foto: Berit Roald / NTB

Trangt på lista

– Bør de som kaller seg nasjonalkonservative melde seg ut?

– Folk kan kalle seg hva de vil for min del, men de må stå bak Frps program. Jeg er patriot, jeg er opptatt av norske interesser og strammere innvandringspolitikk, der tror jeg ikke vi er uenige. Men man må ikke krangle om hvilken merkelapp man skal sette, sier Solvik-Olsen.

Vrakingen av Jacobsen har vagt sterke reaksjoner lokalt og nasjonalt. Onsdag lanserte lederen i bydelslaget Gamle Oslo Frp at Jon Helgheim kunne få plass på lista til Oslo Frp.

Til Dagbladet sa Sigurd Fredeng at han syntes det var synd da Helgheim tidligere denne høsten ble vraket fra sikker plass på stortingslista til Buskerud Frp.

Helgheim uttalte til avisen at han ikke har planer om å stille opp for andre fylker, men at han ville vurdere alle tilbud seriøst.

Men Myhre understreker at nåløyet i Oslo Frp er trangt:

– Bør Jon Helgheim komme inn på lista?

– Det er klart det må bli justeringer etter det som har skjedd, men det er veldig trangt på lista, sier Myhre.