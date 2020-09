– Dette er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne.

Det sa olje- og energiminister Tina Bru (H) da hun la frem planene for Prosjekt «Langskip» 21. september i år.

Dagen etter vedtok Oslo Frp en resolusjon som går rett i strupen på prosjektet.

ROSER TILTAKET: Olje- og energiminister Tina Bru (H) mener Prosjekt «Langskip» kan bli ett av de viktigste innen norsk industri i fremtiden. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Oslo Frp mener det er helt uforsvarlig å bruke det de mener er 25 milliarder skattekroner på et prosjekt der utfallet etter deres mening i beste fall er svært usikkert.

I resolusjonen heter det blant annet:

«Prosjektet blir solgt inn til velgerne som en suksess. (...) Dette er reklame og løse påstander uten dekning. (...) Det hevdes at dette er fremtidens industri, men å produsere et nesten verdiløst produkt til ekstreme kostnader, for så å grave det ned i bakken til enda høyere kostnader, er ikke industri, men galskap (...)»

– Vi henstiller til Stortingsgruppa å stemme mot Prosjekt «Langskip». Vi synes det er relativt vidløftig å bevilge 25 milliarder kroner til et prosjekt som allerede er bevist vanskelig å få til å lykkes, sier fylkesleder Geir Ugland Jacobsen i Oslo Frp

Han sier det er urimelig å bruke så mye penger på tiltak han mener det ikke er bevist at gir klimautslag, og at Norge skal bruke så mye penger på et slikt prosjekt all den tid Kina fortsetter å bygge kullkraftverk.

– I disse usikre tider der vi blant annet har en pandemi over oss og nasjonaløkonomien er usikker, er det helt feil å prioritere med klimatiltak med høyst usikker klimavirkning til en ekstremt høy pris.

INGEN TRO PÅ PLANENE: Fylkesleder Geir Ugland Jacobsen i Oslo Frp mener pengene til karbonfangst og lagring er bedre brukt andre steder. Foto: Privat

Milliardkostnader

Regjeringen har sagt ja til full støtte til et karbonfangstanlegg på Norcem i Brevik. De har også sagt at de kan være med å finansiere et tilsvarende prosjekt på Klemetsrud i Oslo. Da må imidlertid prosjektet i Oslo klarer å skaffe også ekstern finansiering.

Kostnadene for begge fangstanleggene og lagringsløsningen er beregnet til 25,1 milliarder kroner over 10 år. Av det skal staten etter planen betale 16,8 milliarder kroner. Det siste forutsetter at ett av de to prosjektene som det er snakk om, klarer å skaffe resten av finansieringen selv. Hvis ikke Fortum klarer det, vil statens regning reduseres med 3 milliarder kroner.

Prosjektene har et potensial til å kutte opp mot 800.000 tonn Co₂ i året hvis de blir realisert.

Problemet for regjeringen er at det nettopp kan være Frp som sitter med nøkkelen for å få beslutningen gjennom i Stortinget.

Regjeringen må ha støtte for vedtaket

Regjeringen Solberg har ikke flertall på Stortinget. Dersom de skal få vedtatt statsbudsjettet for neste år, er de helt avhengige av støtte fra ett eller flere andre partier.

Solberg har flagget at hun først kommer til å søke støtte hos Siv Jensen og Frp. Det kommer til å koste, og Prosjekt «Langskip» kan fort bli lagt i potten hvis Oslo Frp får det som de vil.

– Dette er forferdelig mye penger. Det er forferdelig mye velferd. Det er forferdelig mye ugjort i Norge der disse pengene ville gitt en udiskutabel uttelling. Vi kan ikke se at det er sannsynlig at disse 25 milliardene vil gi noen uttelling noe sted, sier Jacobsen.

– Du sier 25 milliarder, men staten skal etter planen betale 16,8 milliarder?

– Det er høyst uvisst, og bordet fanger litt for staten her. Det blir fort både 25 milliarder og mer.

Han frykter at dette prosjektet fort kan få samme skjebne som den såkalte månelandingen til regjeringen Stoltenberg i 2007.

Da lanserte statsminister Jens Stoltenberg et ambisiøst prosjekt for å rense CO₂ på Mongstad. Noen år og nær 10 milliarder kroner senere ble månelandingen en buklanding, og regjeringen stoppet prosjektet.

I resolusjonen fra Oslo Frp heter det blant annet:

«Dagens hyllest til Prosjekt «Langskip» er en reprise fra 2007, og også denne gang skal CCS-eksperimentet gjennomføres uten privat risiko, utelukkende for skattebetalernes regning. Det vil ikke Oslo Frp være med på.»