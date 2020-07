Oslo Frp-leder: Målet var ikke å fjerne Siv Jensen

Denne uken har det stormet rundt Oslo Frp. Etter at fylkeslagets leder Geir Ugland Jacobsen sådde tvil om Siv Jensens plassering på nominasjonslisten til Stortinget, har flere fylkeslag bedt om at Oslo Frp må legges ned.

Les også: Fem spørsmål og svar om kranglingen i Frp

Mandag sa Siv Jensen til NRK at hun forventet at fylkeslaget innordnet seg.

– Dette er en liten gruppering i Oslo, som velger å prøve å overse alle de vedtak og strategier som resten av partiet har valgt. Det er jo selvfølgelig ikke akseptabelt.

De to nestlederne i Oslo Frp har forlangt et ekstraordinært fylkesstyremøte. Det vil finne sted torsdag kl. 17 på nett.

– Situasjonen nå med meningsutveksling i media er uholdbar, og potensielt skadelig for partiet, sa nestleder Andreas Meeg-Bentzen til NRK i går.

Nestleder i Oslo Frp Andreas Meeg-Bentzen tok sammen med organisatorisk nestleder Karin Woldseth initiativ til et ekstraordinært fylkesstyremøte denne uken. Der skal de blant annet diskutere helgens utspill fra egen leder. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Ikke noen big deal

Selv mener Jacobsen det i utgangspunktet ikke var nødvendig med et møte.

– Vi har jo telefon, og jeg føler meg rimelig samsnakket med de fleste. Både jeg og flere andre er på ferie. Men når det var flere enn to som syntes det var greit med et møte, sa jeg ja til det. Det er ikke noe big deal, det er bare et orienteringsmøte.

Jacobsen sier han vil orientere de andre i styret om hva han faktisk har sagt, og hva han ikke har sagt. Han mener mediene har skapt et inntrykk av at han ønsker å kvitte seg med Siv Jensen som partileder.

– Reaksjonen fra andre fylkeslag høres rimelig panisk ut. Det henger ikke på greip i det hele tatt. Det er mulig de tror jeg vil bli kvitt Siv. Det har jeg aldri sagt.

Les også: Ber partiet vurdere oppløsning av Oslo Frp

Frykter ikke sanksjoner

Jacobsen mener utspillet hans kun handler om to ting: behovet for å ha en levende diskusjon om ledervervet, og ønsket om å ta partiet i en mer nasjonalliberalistisk retning.

– Jensen sier hun forventer at Oslo Frp innordner seg i rekkene. Hva tenker du om det?

– Jeg er litt usikker på hva hun mente med det. Jeg vet ikke helt hvilke rekker jeg har brutt. Nedlegging av lokallag på politisk grunnlag, som flere fylkeslag har initiert, er vel neppe noen oppskrift på suksess.

– Frykter du sanksjoner etter utspillet ditt?

– Egentlig ikke. Jeg kan ikke se for meg at noen sanksjoner er berettiget, og vet ikke hva de skulle bygge på. Det kan bli å skyte seg selv i foten hvis man sanksjonerer alle som ytrer seg.

NRK har vært i kontakt med rådgiveren til Siv Jensen. Hun er på ferie, og ønsker ikke å kommentere saken videre.

Det er kun en liten gruppering i Oslo som ønsker å ta partiet i en ny retning, sa Siv Jensen til NRK da hun gjestet NRK-huset på Marienlyst på mandag. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Trenger ikke støtte

Jacobsen sier han etterlyser holdningene han kjenner fra næringslivet, der konkurranse ønskes velkommen.

– Man kan ikke gå i forsvar bare fordi noen lanserer konkurranse. Hva er galt med litt konkurranse og valgmuligheter? sier han.

Jacobsen forteller at selv om utspillene har skapt motstand, har han i hovedsak fått støtte de siste dagene.

– Jeg får kontinuerlig telefoner og meldinger fra velgere og tillitsvalgte. De er fortørnet over reaksjonene som kommer. Når det er sagt føler jeg ikke at jeg trenger så mye støtte. Det er et veldig legitimt utspill jeg kommer med, egentlig er det kun en bisetning i et sommerintervju. Jeg ønsker meg et mer reelt partidemokrati, der ikke alt er avgjort på forhånd.