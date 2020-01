Oslo-byråder får kritikk: Fanget ikke opp tusenvis av brudd på arbeidsmiljøloven

Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) og daværende helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) får kritikk i en rapport fra Kommunerevisjonen i Oslo kommune. Kommunerevisjonen er bystyrets kontrollorgan, og undersøker hvordan kommunen drives.

Begge byrådenes etater har sittet på oversikter over hvordan arbeidsmiljøloven har blitt brutt over tid, men uten at det har havnet på byrådenes bord. Ifølge kommunens rutiner er det enhver byråds ansvar å sikre god internkontroll på HMS-område, ifølge kommunerevisjonen.

NRK har i en rekke artikler rettet søkelyset mot brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune. NRKs kartlegging viser så langt at det har vært opp mot 250.000 brudd i Oslo kommune.

Rapport fra Kommunerevisjonen i Oslo Ekspandér faktaboks «NRK skrev første gang om brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Energigjenvinningsetaten 29. august 2019, og meldte da om 500 brudd. Den 11. oktober skrev NRK om 15 000 brudd i miljø- og samferdselssektoren, mens NRK 18. oktober 2019 oppga å ha avdekket 65 000 arbeidstidsbrudd ved kommunens sykehjem», står det i innledningen av Kommunerevisjonens rapport.

Kommunerevisjonen har undersøkt oppfølgningen av brudd på arbeidstidsbestemmelsene i virksomhetene underlagt byråden for miljø og samferdsel og daværende byråd for eldre, helse og arbeid.

Perioden som er undersøkt er 1. januar 2018 – 31. august 2019.

Dette er blant spørsmålene Kommunerevisjonen har jobbet ut fra: Hva har byrådet gjort når for å skaffe oversikt? Hvilke tiltak byrådet har iverksatt i sektoren og når? Hvilken informasjon byrådet har gitt bystyret og når? Undersøkelsene er basert på dokumentgjennomgang og svar på skriftlige spørsmål fra de aktuelle byrådsavdelingene, samt underliggende virksomheter. Det er også gjennomført intervjuer og møter med kommunaldirektører og ansatte, ifølge rapporten.

Iverksatte ikke tiltak for å unngå brudd

Etter Veireno-skandalen i Oslo hadde miljøbyråd Lan Marie Berg dialog med Renovasjonsetaten om hvordan brudd på arbeidsmiljøloven kunne unngås. Også Energigjenvinningsetaten har blitt fulgt opp av miljøbyråden.

Kommunerevisjonen skriver dette om hvordan miljøbyråd Bergs avdeling har fulgt opp de andre virksomheten i byrådens portefølje:

«For virksomhetene for øvrig hadde Byrådsavdeling for miljø og samferdsel ikke iverksatt særskilte tiltak i undersøkelsesperioden for å unngå eller redusere omfanget av arbeidstidsbrudd».

NRK har vært i kontakt med byrådsavdelingen for miljø og samferdsel, men ingen der ønsker å kommentere saken. Lan Marie Berg er for øyeblikket i fødselspermisjon, og har hittil ikke besvart NRKs henvendelser.

Fikk informasjon om brudd

NRK avdekket før jul at miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) allerede i februar ifjor mottok varsel om 730 lovbrudd i Energigjenvinningsetaten. I bystyret og overfor pressen fremstilte Berg det likevel som at hun ikke hadde full oversikt. I et notat til bystyret i april skrev blant annet byråden at det «kan» ha vært brudd i etaten.

Nå bekrefter Kommunerevisjonen at byråden allerede i februar hadde mottatt detaljert informasjon om lovbrudd fra sin etat:

«Konstituert etatsdirektør oversendte 13. februar 2019 et notat med oversikt over antall brudd på arbeidsmiljøloven i 2017 og 2018 som var avdekket i etatens kontroll. Totalt var det avdekket 730 brudd», skriver Kommunerevisjonen.

Holdt seg ikke informert

I Oslo kommune er det enhver byråds ansvar å påse at virksomhetene har systemer som sikrer etterlevelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser.

I et rundskriv fra Byrådsavdeling for finans, datert 27. september 2013, står det blant annet at: «Virksomhetene må sikre at de har nødvendig rapportstøtte for kontroll, oppfølgning og analyse av arbeidstid gjennom sine tidsregistreringssystemer.»

Rundskrivet stadfester også at «Arbeidstid skal også inngå i den ansvarlige

byrådsavdelings ordinære virksomhetsstyring».

Likevel gikk både miljøbyråden og helsebyråd Tone Tellevik Dahl glipp av informasjon om flere tusen lovbrudd i virksomhetene de hadde ansvaret for.

Daværende helsebyråd Tone Tellevik Dahl trodde feilaktig at oppfølging av virksomhetens egenrapportering om internkontroll på arbeidsmiljølovens område var finansbyrådens ansvar å følge opp.

Flere av byrådens virksomheter satt på oversikter over omfattende brudd, men uten at informasjonen ble løftet opp som tema i styringsdialogen mellom byråden og virksomhetene, slår kommunerevisjonen fast.

NRK har vært i kontakt med tidligere helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap). Hun viser til det hun har forklart i rapporten. Utover det ønsker hun ikke å kommentere saken.