Oslo Børs svinger kraftig: – Høyst usikkert

Forrige uke hadde børsene sin verste uken siden eurokrisen i 2011, og i helgen kom det historisk svake tall for Kinas økonomi. Likevel startet denne uken med en klar oppgang på Oslo Børs og de toneangivende børsene i Asia.

Rett etter åpning steg Oslo Børs klart, før mer eller mindre hele oppgangen forduftet i løpet av formiddagen.

Den tidlige oppgangen på Oslo Børs komme etter at sentralbanken i USA og Japan kom med lovnader om rentekutt. Spørsmålet er rentekutt klarer å snu stemningen i aksjemarkedene, sier sjefstrateg i Nordea Markets, Erik Bruce.

– Det er litt mer positiv stemning i markedene nå, men om det betyr at det snur nå er høyst usikkert, sier Bruce.

OPTIMIST: På sikt har sjefstrateg i Nordea Markets, Eric Bruce, tro på at aksjemarkedene skal videre opp, selv om usikkerheten er stor for øyeblikket. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Dobbeltskvis

Koronaviruset gir reisebegrensninger, folk settes i karantene og en rekke fabrikker holdes stengt. Stengte fabrikker i Asia gjør at bedrifter verden over ikke får varene sine.

Rentekutt får ikke gjenåpnet fabrikker i seg selv, understreker Ragnar Torvik, som er økonomiprofessor ved NTNU.

– Jeg tror heller ikke rentekutt får en sterk virkning etterspørselen. Det er enkelte deler av etterspørselen som faller mye på grunn av smitterisiko, sånn som reiseliv.

– Kan man sammenligne dette med å gi gass mens håndbrekket er nede?

– Ja, man kan tenke det. Om man jekker opp etterspørselen gjennom rentekutt når tilbudet av varer ikke er der, blir effekten begrenset. Effekten er nok større for aksjemarkedene enn for realøkonomien, altså produksjon og sysselsetting, da lavere renter gir høyere inntjening til selskapene siden de betaler mindre for lånene.

SHOPPESTOPP: Selv om de fleste butikkene i Kina er åpne, så holder kundene seg hjemme i frykt for å bli smittet av korona. Dette bildet ble tatt 26. februar i en av Beijings handlegater. Foto: Ng Han Guan / AP

– Avgjøres av virusfrykt

Det som er litt bekymringsverdig er hvis smittefrykt gjør at folk holder seg hjemme, og dermed kjøper mindre varer og tjenester, sier sjefstrateg i Danske Bank, Christian Lie.

– Da vil ikke nødvendigvis lavere renter være det som bidrar til at folk går ut på gaten eller i butikken.

Oppgangen i Asia kan ha vært en motreaksjon på forrige ukes kraftige fall, mener Lie.

– Når kursene faller mye, og man samtidig ser tegn i Kina spesielt til at de klarer å øke den økonomiske aktiviteten uten at det blir en ny akselerasjon i antall koronatilfeller, så kan det forklare litt av børsoppgangen her.

– Ingen garanti

Selv om veksten i antall rapporterte smittede i Kina bremser og det er tegn på at industriproduksjonen i landet er på vei opp, så er det neppe nok til å roe gemyttene i de europeiske og amerikanske aksjemarkedene, sier Kjersti Haugland, som er sjeføkonom i DNB Markets.

– At børsene nå stiger på mandag er på ingen måte noen garanti for at markedene igjen kan vende snuten ned igjen med nye børsfall, sier hun, og peker på at det likevel er flere lyspunkter knyttet til smitteveksten.

Kort tid etter intervjuet var Oslo Børs og flere av de store europeiske børsene i minus igjen.

RENTEEFFEKT: Sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland, sier at dagens løft på børsene i stor grad kan knyttes til at en sentralbanker varslet rentekutt i helgen. Hun trekker også frem at helgens historisk svake tall fra Kina ikke var verre enn man kunne vente. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

I umiddelbar fremtid mener Bruce tall for spredning av viruset og dødelighet vil styre markedene fremover.

– Får vi bedre tall for spredning, kan det godt være starten på noe bedre. Men det er mulig med en kraftig økning i antall smittede utenom Kina. På sikt har jeg tro på aksjemarkedet.