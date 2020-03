Oslo Børs stiger fra start

Tirsdag morgen stiger Oslo Børs to prosent. Et kraftig fall i oljeprisen og børsras verden over sendte Oslo Børs i rødt mandag. Ikke siden finanskrisen har man hatt et kraftigere børsfall.

Oljeaksjer som Equinor og Aker BP fikk merke det kraftige fallet i oljeprisen, og falt henholdsvis med 17 og 28 prosent mandag.

Tirsdag stiger Equinor 2,7 prosent. Aker BP er opp 4,1 prosent. Også flyselskapet Norwegian stiger over 8 prosent.

Samtidig tar oljeprisen igjen noe av det kraftige fallet fra i går. Prisen på nordsjøolje steg 4,6 prosent til om lag 36 dollar fatet tirsdag morgen.

Analytikere forventer likevel ikke at prisen skal hente seg inn igjen etter prisfallet på om lag 30 prosent over helgen.

Varsler krisepakke etter børsras

Koronaviruset har de siste ukene ført til kraftige fall på verdens børser. I helgen kollapset OPEC-landens forhandlinger med Russland om å kutte oljeproduksjonen.

Dette bidrar til å holde oljeprisen oppe, og forventningene til at landene ville komme frem til en avtale var store, særlig i en periode hvor korona-viruset struper etterspørselen etter olje.

Som straff varslet Saudi-Arabia å øke sin produksjon og har startet priskrig på olje. Oljeprisfallet førte til børsras over hele verden.

Oslo Børs falt mandag tolv prosent fra start, og stengte til slutt åtte prosent ned. Det er det verste børsraset siden finanskrisen. I USA falt Wall Street 7,6 prosent, som er det verste fallet siden 2008.

Trump varslet natt til tirsdag økonomisk krisepakke. På en pressekonferanse i natt uttalte han at han ville be Kongressen vedta skattekutt for å bøte på de økonomiske skadene av korona-epidemien.

I dag legger finansminister Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg pressekonferanse for å presentere regjeringens vurdering av de økonomiske konsekvensene av koronaviruset.

Pilene peker oppover i USA

– I dag har sentimentet bedret seg noe. Det skal ikke så mye til, for gårsdagen var brutal, sier Joachim Bernhardsen, analytiker i Nordea Markets til NRK.

Markedssentiment er den generelle tilstanden i markedet som påvirkes av investorers tanker og bekymringer. Dette blir reflektert i prisbevegelsene.

I USA peker pilene oppover, og viser oppgang i Futures, fremtidsprisen på børsen. Dette er et tegn på bedring, ifølge Bernhardsen.

Analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

– Hva med oljeprisen?

– Oljeprisen er både et fysisk marked, med spesifikke oljepriser, men også oljeprisen er preget av riskikosentimentet. Er børser oppe og sentimentet er bedre, så stiger også oljeprisen, sier Bernhardsen.

Oppgang på de asiatiske børsene

Da børsen åpnet i Tokyo falt Nikkei-indeksen tre prosent. Rundt klokken syv har den snudd til oppgang, og stiger over én prosent.

Dette er status tidlig tirsdag morgen:

Hang Seng i Hongkong stiger 1,71 prosent, Kospi i Seoul er opp 0,49 prosent, Shanghai Composite stiger 1,53 prosent og ASX 200 i Sydney stiger 3,11 prosent.