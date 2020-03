Oslo Børs snur ned

Onsdag stiger hovedindeksen på Oslo Børs én prosent fra start, etter at gårsdagens oppgang ble kraftig dempet ved stengetid.

Etter en halvtimes handel snudde det rundt. Børsen er tirsdag formiddag ned 1,25 prosent.

Flyselskapet Norwegian varslet tirsdag at de innstiller 3000 flyvninger. Samtidig ba SAS ansatte ta et kutt i lønna på 20 prosent.

Norwegian-aksjen falt fra start, før den hentet seg noe inn. Flyaksjen onsdag formiddag ned over seks prosent.

Det har vært en turbulent uke på verdens børser. Et kraftig fall i oljeprisen og børsras verden over sendte Oslo Børs i rødt mandag. Ikke siden finanskrisen har man hatt et kraftigere børsfall.

Oslo Børs åpnet lovende tirsdag. Nervene i markedet kom imidlertid mer til syne utover dagen. Ved stengetid var oppgangen nærmest radert bort, og hovedindeksen endte opp 0,49 prosent.

I USA hentet de amerikanske børsene seg inn utover tirsdagen og steg rundt fem prosent.

Oljeprisen faller

Oljeprisen har hentet seg inn etter helgens fall og steg tirsdag. Onsdag faller oljeprisen og er ned fem prosent.

Over helgen raste oljeprisen ned 30 prosent, og ble på det laveste mandag handlet til 31 dollar fatet. Det skjedde etter at OPEC-landens forhandlinger med Russland om å kutte oljeproduksjonen kollapset fredag.

Som straff varslet Saudi-Arabia høyere produksjon og priskrig fremover.

– Samtidig som oljeprisen har steget de siste dagene har det kommet nyheter om at Saudi-Arabia vil flomme markedet med olje. Oljeprisen er riktignok på et lavt nivå, men med den priskrigen som pågår nå er det en risiko for at oljeprisen blir enda lavere, skriver Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

– Per nå virker det som markedet har begrenset tro på at Saudi-Arabia skal klare å stå gjennom en full priskrig – hadde markedet hatt troen på dette vill trolig oljeprisen vært enda lavere.