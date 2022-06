Oslo Børs opna rett ned måndag morgon, og fallet held fram. Ved 13-tida måndag er hovudindeksen ned 3,1 prosent, til 1193,90.

Omtrent alle selskapa på hovudindeksen har falle i verdi. DNB er ned 2,1 prosent, Vår Energi ned 4,1 og Equinor er ned 2,6.

Oljeprisen har også gått noko ned, frå 122 til 120 dollar per fat.

Inflasjon høgare enn venta

Fallet kjem etter fleire nyheiter om stigande inflasjon og auka rentenivå. Ferske inflasjonstal viser at prisane i USA stig langt raskare enn venta.

Den totale inflasjonen for dei siste tolv månadene landa på 8,6 prosent, det høgste sidan 1981.

Det skaper uro for at sentralbanken i USA må sette opp renta raskare enn planlagt. På onsdag denne veka er det venta at sentralbanksjef Jerome Powell kjem til å sette opp renta for å få bukt med inflasjonen.

Ein mann i Texas star bilde av dei høge bensinprisane. Prisen for bensin steig med 4,1 prosent i USA i mai. Foto: Brandon Bell / AFP

Det blir spekulert i at renta då blir sett opp med 0,5 prosentpoeng, noko som er dobbelt så mykje som ei normal renteheving. Også i mai blei renta sett opp med 0,5 prosentpoeng.

Nyheita om den høge inflasjonen kom like før børsane på Wall Street opna fredag, noko som sette sitt preg på dagen.

Den breie S&P-indeksen fall 2,03 prosent, teknologiindeksen Nasdaq var ned 2,27 prosent og industriindeksen Dow Jones var ned 1,75 prosent.

Også handelen på Tokyobørsen starta veka nedover som følge av nyheita frå USA. Nikkei-indeksen var ned 3,1 prosent like før stenging måndag. Den breiare Topix-indeksen hadde svekka seg med 2,3 prosent, skriv NTB.

Største bitcoin-fall på 18 månader

Også kursen på bitcoin lir, skriv Bloomberg. Den er på det lågaste nivået sidan desember 2020.

Mange investorar ser på bitcoin som ei risikabel investering no. Foto: AGUSTIN MARCARIAN / Reuters

Kryptovalutaen har på det meste falle over 12 prosent til 23.981 dollar.

Andre kryptovalutaer har også stupt som følge av eit breitt sal av investorane, ifølge Bloomberg.

Mens den totale marknadsverdien på kryptovalutaane var på 3 billionar dollar i november, er den no på 1,03 billionar dollar per klokka 5 måndag morgon New York-tid.