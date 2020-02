Oslo Børs faller kraftig fra start

I skrivende stund har Oslo Børs falt over 12 prosent på en uke. Kursfallet på børsen har den siste uken har vært rundt 300 milliarder kroner. Det er mer enn verdien av hele DNB.

– Det er store verdier på spill og veldig høy usikkerhet i forhold koronaviruset, hvordan dette vil ende og ikke minst hvor lang tid det vil ta før dette roer seg, sier Christian Lie, som er sjefstrateg i Danske Bank.

– Er fallet vi ser nå rasjonelt?

– Det er tusenkronersspørsmålet. Vi mener at det begynner å se litt overdrevet ut. Selv om man ser at smitteveksten øker utenfor Kina, og vi trolig vil se at det vil bli verre før det blir bedre, så er det i disse landene og regionene at myndighetene bør ha gode forutsetninger for å kontrollere og etter hvert begrense spredningen av viruset.

På grunn av svært høy trafikk har Oslo Børs hatt tekniske problemer på nettsidene i morgentimene, skriver E24.

Turbulens

Norwegian fortsetter det kraftige turbulensen fra i går, og faller mer enn åtte prosent fra start. Nedturen snudde imidlertid raskt, og en time etter åpning hadde Norwegian-aksjen steget med nesten 13 prosent.

Equinor falt med nesten to prosent fra åpning, i skyggen av at prisen for nordsjøolje har falt med rundt to prosent.

DNB hadde falt over tre prosent en time etter åpning. Fallet skjer etter at høyesterett dømte banken til å betale 345 millioner i erstatning til 180.000 kunder.

Kronekursen svekket seg også mot både dollar og euro rett etter børsåpning, men kronen hentet raskt igjen fallet.

Ekstrem frykt preger markedene

Korona-viruset preger fortsatt finansmarkedene, og det er nå ekstrem frykt i markedet, ifølge CNNs frykt & grådighetsindeks.

Indeksen forsøker å fortelle hva slags følelser som styrer markedsutviklingen akkurat nå, basert på en rekke faktorer i blant annet aksje-, rente- og derivatmarkedene.

I kjølvannet av virusfrykten har Bank of America nylig justert ned vekstanslagene for verdensøkonomien fra 3,1 til 2,8 prosent. Lie tror ikke at vi går mot en global resesjon.

– Det vil være første avlesning av veksten i verdensøkonomien på under tre prosent siden finanskrisen.

Kraftige kursfall i USA og Asia

Også globale aksjemarkedene går mot sin verste uke siden finanskrisen. Flere av de toneangivende europeiske børsene faller mellom tre og fire prosent fra start.

Den dårlige stemningen påvirkes av at de toneangivende aksjeindeksene i USA endte handledagen torsdag ned i overkant av 4,4 prosent.

I Japan falt verdien av aksjene på Nikkei-indeksen med snaue 3,7 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hongkong i skrivende stund er ned 2,3 prosent.