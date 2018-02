Hovedindeksen på Oslo børs smalt rett i rødt fra start. Etter et drøyt kvarter var den ned rundt halvannen prosent, men hentet seg senere litt inn igjen.

På forhånd var det ventet at børsen skulle falle fra start, i og med at både USA og Asia falt i natt. Investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet var blant dem som trodde på fall:

ADVARER: Tom Hauglund i Nordnet mener aksjemarkedene kan falle videre. Foto: GUNHILD HJERMUNDRUD / NRK

– Min magefølelse sier at dette ikke er over, men heller bare er begynnelsen sier han til NRK.

Heller ikke DNB Markets var spesielt optimistiske på vegne av Oslo Børs i forkant. I morgenrapporten kunne man blant annet lese at:

«Oljeprisen har fortsatt å tikke noe lavere (..) Sammen med et bredt børsfall i USA og Asia lover det dårlig for åpningen av Oslo Børs.»

Med nattens børsfall, der blant annet Dow Jones-indeksen falt 4,15 prosent, har flere av de toneangivende børsene i verden falt over 10 prosent i løpet av et par uker:

Dow Jones er ned 10,3 prosent (siden 26. januar)

S&P 500 er ned 10,2 prosent (siden 26. januar)

Nikkei 225 er ned 11,4 prosent (siden 23. januar)

UTFORBAKKE: En fotgjenger i Tokyo stoppet opp for å kaste et blikk på markedsutviklingen i morgentimene i dag. Foto: Behrouz Mehri / AFP

Tror på mer fall og uro

Tom Hauglund i Nordnet ser etter nattas kraftige fall ikke noe tegn på at bunnen er nådd for denne gang. Han begrunner magefølelsen med at markedene – før det begynte å falle – hadde lagt bak seg en historisk oppgangsperiode preget av veldig høy optimisme.

– Børsene har falt lite grann, men er fortsatt veldig høyt priset. Jeg ville vært forsiktig med å bevege meg inn i markedet nå, sier Hauglund til NRK.

Også internasjonalt mener flere kommentatorer at markedsuroen kan fortsette. De peker blant annet på at amerikanske statsrenter har kommet betydelig opp den siste tida, noe som gjerne virker negativt for verdsettingen av aksjer.

– Det er noen store aktører her som har satset på lave renter for alltid, og nå må de komme seg ut av det. De kan være i panikk-modus nå, sier sjefstrateg Doug Cote i Voya Investment Management til Bloomberg.

Også den kjente investoren Jim Rogers forventer mer uro i markedene.

Optimistene finnes

ROLIG: Investor Jan Petter Sissener oppfordrer investorer til ikke å få panikk men heller «sitte stille i båten». Foto: NRK

Investor og forvalter Jan Petter Sissener tror derimot at uroen ikke er starten på noen langvarig nedtur.

– Verdensøkonomien fyrer på alle sylindre. Selskapene tjener mer penger. Jeg kan ikke se noe makroøkonomisk som tilsier at aksjemarkedet skal ned, sa Sissener til NRK tidligere denne uka.

Han har siden gjentatt det samme budskapet.

Heller ikke aksjestrateg Invild Borgen Gjerde i Nordea har tro på at dette er starten på den store nedturen.

– Vi tror det vil gå over, og da bør man kanskje kjøpe mer, sier Gjerde til Dagens Næringsliv.