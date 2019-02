– Jeg synes det er rart at dette spørsmålet om Giske kommer opp så kort tid etter at partiledelsen for ett år siden konkluderte med at han hadde brutt Arbeiderpartiets retningslinjer om seksuell trakassering, sier Frode Jacobsen til NRK.

Han er leder av Aps nest største fylkeslag, Oslo, og sitter i kraft av det også i Aps mektige landsstyre.

Der har han ikke lyst på selskap av Giske, som ifølge VG ønsker å bli nestleder i Trøndelag Ap, og dermed også en av de formelt mektigste i det som er Aps største fylkeslag.

– Det er tillit det handler om når man skal ha verv i Arbeiderpartiet, og tillit tar lang tid å bygge opp og kort tid å rive ned. Så jeg synes det er rart at man nå vurderer å gi Giske den tilliten dette innebærer, sier Jacobsen.

– Regelbruddene er ikke visket ut

Mangeårig stortingsrepresentant og idrettstopp Jorodd Asphjell leder valgkomiteen i Trøndelag Ap. Ifølge ham er det nå lagt «et lokk» på saken som førte til Giske i fjor trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet på nasjonalt nivå.

– Trond har vært omdiskutert og er fortsatt omdiskutert. Når Trondheim Arbeiderparti har spilt inn han til fylkesstyret, så er det på bakgrunn av at det er lagt et lokk på saken som har vært, og at han kan søke nye roller i partiet både lokalt, regionalt og nasjonalt. Og det er derfor Trondheim Ap foreslår han som en dyktig kandidat til fylkespartiet, sa Asphjell til NRK i går.

STØTTESPILLER: Jorodd Asphjell leder valgkomiteen i Trøndelag Ap og regnes som en nær politisk alliert av Trond Giske. Ifølge ham selv er de også gode venner. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Jeg synes slutningen Asphjell har dratt er litt rar. Det at partiledelsen nå for et par uker siden slo fast at konklusjonen man trakk for et år siden står ved lag, og at Giske ikke får prøvd sakene sine på nytt, betyr jo ikke at de bruddene på retningslinjene som ble begått er visket ut, sier Jacobsen i Oslo.

Kan avgjøres onsdag

I den samme uttalelsen fra 7. februar hvor partiledelsen slår fast at de ikke etterkommer Giskes ønske om å gjenåpne varslingssakene mot ham, skriver Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng til Giske at det i dag «ikke er noe som står til hinder for din fulle deltakelse i partiet».

Ifølge Jorodd Asphjell vurderes Giske først og fremst som mulig nytt fylkesstyremedlem i Trøndelag, men NRK vet at flere medlemmer av valgkomiteen ønsker ham som nestleder i fylkesstyret. Ifølge VG er det også det Giske selv vil. Enkelte lokallag, som Namsos Ap, tar ifølge Trønder-Avisa kraftig til motmæle mot dette.

Valgkomiteen i fylkespartiet har planlagt et avgjørende møte i Trondheim onsdag denne uken. Dersom det blir en delt innstilling kan det gå mot kampvotering på fylkesårsmøtet i mars.

De fleste nestlederne i Aps fylkeslag møter i landsstyret, som er partiets øverste organ utenom landsmøtene annethvert år.

Mener det ikke kunne skjedd i Oslo

– Jeg tror ikke det som skjer kunne skjedd i Oslo. At vi ville valgt Trond Giske til et viktig tillitsverv nå dersom han hadde vært medlem her. Men dette er et valg som Trøndelag Ap må gjøre, så det er opp til dem å velge å nominere de som har tillit hos dem, sier Frode Jacobsen.

– Men hvis det er «rart» nå. Mener du da at Giske aldri kan få nye tillitsverv igjen?

– Det synes jeg det er altfor tidlig å gi noen vurdering av nå. Det får vi se fremover, men jeg synes ett år, som nå er gått, er for kort tid.

– Hva med på nasjonalt nivå?

– Det er for tidlig å si. Trond Giske er vel i begynnelsen av 50-årene, så kan han helt sikkert ha en fremtid, men jeg tror ikke han igjen kan bli aktuell for de mest fremtredende tillitsvervene i Arbeiderpartiet.

Støre vil ikke blande seg inn

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre skriver følgende i en melding hans kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen formidler til NRK:

«Det er årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti som bestemmer sammensetningen av styret etter innstilling fra valgkomiteen. Jeg er trygg på at valgkomiteen og årsmøtet velger et styre av folk som har bred tillit og kan samle partiet til valgkamp og viktig politisk arbeid».

NRKs oppfølgingsspørsmål om hvorvidt Giske i Støres øyne er en person med «bred tillit» og evne til å «samle partiet» har ikke blitt besvart.

Aps nestleder på nasjonalt nivå, Hadia Tajik, ønsker ikke å kommentere saken og viser til at Støre uttaler seg på vegne av partiledelsen.

Heller ikke Ingvild Kjerkol, som er helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet og partiets for tiden fremste tillitsvalgte fra Trøndelag, ønsker å kommentere denne saken nå.

Trond Giske selv har ikke besvart NRKs henvendelser tirsdag.