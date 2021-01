Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er nordmenn som vil jobbe, men ikke har jobb og som ønsker å komme inn i denne bransjen, sier han og fortsetter:

– Også fokuserer vi heller på utenlandske arbeidere. Det synes jeg er litt dumt da. Det blir litt rart.

23-åringen fra Vikane utenfor Fredrikstad har tidligere blitt omtalt av avisa Lofot-Tidende.

NRK har tidligere denne uken snakket med fiskeribedrifter om hvorfor de ikke ansetter arbeidsledige nordmenn.

De mener det ikke handler om lønn, men om kompetanse. At de utenlandske arbeiderne kan jobbene og at de norske arbeidsledige ikke har den nødvendige kunnskapen.

– Vil betale lavere lønninger

Men disse argumentene får ikke støtte fra professor i økonomi Karen Helene Ulltveit-Moe ved Universitetet i Oslo.

– Næringslivet sier at dette ikke bare handler om lønn, men også om de riktige ferdighetene. Men jeg er ikke overbevist om at dette ikke også handler om lønn og kostnader, sier hun.

Hun mener at argumentet for å gjenåpne grensene er at dette er den enkleste løsningen for næringslivet. Men det vil ikke si at den er best for det norske samfunnet.

Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe tror ikke det bare er manglende ferdigheter som stanser fiskerinæringen fra å ansette arbeidsledige nordmenn. – Jeg er ikke overbevist om at dette ikke også handler om lønn og kostnader. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Fra et smitteperspektiv og et arbeidsmarkedsperspektiv ønsker vi at dersom det er jobber der ute, bør de bli besatt av arbeidsledige i Norge. Da får vi positive effekter på smittesiden, får folk i jobb og reduserer utgiftene til dagpenger, sier hun. Hun er imidlertid med på at dette kan bety økte kostnader for bedriftene.

– Men om det var et tidspunkt man burde stoppe opp og omfordele kaken, så er det jo nettopp nå, avslutter hun.

Forstår kompetansebehovet

Gurney er ikke den eneste som får avslag fra fiskerinæringen til tross for mange søknader. NRK har også snakket med 53-år gamle Odd-Are Hansen, som har søkt jobb hos 19 ulike jobber i fiskerinæringen, uten å få napp.

Hansen jobber til vanlig som turguide og kjører landskapsfotografer rundt i Vesterålen og Lofoten. Siden mars har han vært permittert fra jobben.

– I stedet for å motta dagpenger, som noen kanskje vil si er å utnytte samfunnet, så har jeg lyst til å bidra, sier Hansen.

Odd-Are Hansen har søkt på 19 jobber i fiskenæringen, men også han har kun blitt møtt med avslag. Foto: Privat

53-åringen legger til at han har respekt for at fiskerinæringen har behov for folk med kompetanse.

– Man skal ikke tro at man bare kan komme dit å jobbe fra dag en, som om man hadde gjort det hele livet.

Grensen er stengt enn så lenge, men om to uker skal regjeringen vurdere om grensene skal åpne igjen.

– Om jeg var i skoene til de som ansetter, og han ene arbeidssøkeren tok 100 kroner timen og han andre tok 300 kroner timen, så vet jeg jo hvem jeg ville valgt, sier Oscar.

Oscar har fått høre at han er overkvalifisert når han søker jobb på fiskemottak. Foto: Privat

Røe Isaksen: – Noen må gi Oscar en jobb!

Han er permittert fra en jobb som bartender, og har et fagbrev som industrimekaniker. Han får høre at han er overkvalifisert når han søker jobb på fiskemottak.

– Om man tenker business så er det tydeligvis økonomisk smart å få inn utenlandske arbeidere da. Jeg vil ikke kritisere og si at det er kjempedumt, men det er veldig dumt når noen prøver hardt å få jobb og bedriftene jobber hardt for å få utenlandske arbeidere.

Når arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) får høre om Gurneys jobbjakt i nord under Politisk kvarter på NRK fredag, er han ganske tydelig i sitt budskap til fiskerinæringen.

– For det første så må noen gi Oscar en jobb! Da tenker jeg på en hel bransje som bare må kjenne sin besøkelsestid, sa han.

Statsråden mener nemlig også at dette er en gyllen mulighet til å få unge mennesker interessert i det som er en av landets viktigste næringer.

– Så skjønner de fleste at en industrimekaniker ikke kan leve resten av sitt liv på fire måneder med skreifiske i Lofoten. Men her bør bransjen kjenne sin besøkelsestid, for man får ungdom interessert i en av de viktigste næringene i Norge, sa Røe Isaksen.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ber fiskerinæringen kjenne sin besøkelsestid. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Må ha utenlandsk arbeidskraft

Fiskekjøper Geir Børre Johansen er involvert i tre fiskeribedrifter som til sammen omsetter for nærmer 200 millioner i året.

De har noen norske ansatte, men rundt 40 prosent kommer fra Litauen. Sånn må det være, sier Johansen.

Johansen sa tidligere denne uken at han mener det er mye gode arbeidsfolk i Norge, men at han er avhengig av innvandrere fra Litauen fordi det er de som kan faget.

Han er avhengig av folk som har truckførerbevis og som kan flekke fisk.

Han satte det på spissen ved å si at man ikke kan ta en servitør fra Grünerløkka og få han til å kjøre en flekkemaskin.

Geir Børre Johansen i Røst sjømat sier de er avhengig av sine utenlandske arbeidere. Foto: Rune Ellingsen / Kyst og Fjord

Kan få opplæring

Likevel føler Odd-Are Hansen seg trygg på at han kan gjøre en god jobb i fiskeribransjen, til tross for at han kun har litt erfaring derfra.

– Gjennom arbeidslivet har jeg hatt mange ulike arbeidsoppgaver. Jeg skal klare å slite i en uke for å lære meg å håndtere en flekkemaskin. Helt klart, sier Hansen.

Oscar Gurney mener også at det de norske arbeidsledige ikke kan allerede, er ting de kan lære seg.

– Jeg har jo aldri jobbet på et fiskemottak. Men igjen, jeg kan ikke skjønne hvorfor norske arbeidere ikke kan lære seg det samme da, sier Oscar.