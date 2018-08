Osama bin Ladens familie: – Vi skammer oss over ham

For første gang siden terrorangrepene 11. september 2001 snakker familien med pressen.

– Han var et snilt barn, og han elsket meg så høyt, sier Alia Ghanem, moren til Osama bin Laden.

I et intervju med den britiske avisen fredag går hun og to av hennes sønner, Ahmad og Hassan, som er Osama bin Ladens halvbrødre, hardt ut mot det den tidligere al-Qaida-lederen som ble drept av amerikanske spesialsoldater i 2011.

AKSJON: President Barack Obama følger med når amerikanske spesialsoldater tar livet av Osama bin Laden 1. mai 2001. Foto: BBC Worldwide

15 av 19 kaprere fra Saudi-Arabia

The Guardian har fått intervjue familien med tillatelse fra Saudi Arabias kongefamilie, med kronprins Mohammed bin Salman i spissen.

Terrorlederen har kastet mørke skygger over kongedømmet. 15 av de 19 flykaprerne kom fra Saudi-Arabia. Det er blitt spekulert i at Osama bin Laden hadde støtte fra hjemlandet, og en gruppe pårørende etter 11. september-angrepene har gått til sak mot landet, så langt uten hell.

Ved å snakke med The Guardian nå forsøker familien så vel som kongedømmet å få fram at Osama bin Laden var et utskudd og ikke en person som handlet med landets støtte.

– Radikalisert på universitetet

Moren mener han ble radikalisert da han studerte økonomi på Kong Abdulaziz universitet i Jeddah.

– Menneskene på universitetet forandret ham. Han ble en annen mann, sier moren.

En av mennene han møtte var Abdullah Azzam. Han ble senere utvist fra Saudi-Arabia og ble Osamas åndelige rådgiver.

– Han var et veldig godt barn inntil han møtte noen mennesker som i stor grad hjernevasket da han var tidlig i 20-årene. Du kan kalle det en kult. Jeg fortalte ham alltid at han burde unngå dem. Han ville aldri innrømme hva han drev med, for han elsket meg så mye, sier moren.

Bin Laden-familien er fortsatt ett av kongedømmets rikeste, og har stor innflytelse i landet.

– Skoleflink

I intervjuet beskriver moren Osama som en skoleflink og ressurssterk gutt under oppveksten i Saudi-Arabia. Hun ble fortvilet da hun forsto at sønnen hadde blitt jihadist.

– Vi ble utrolig lei oss. Jeg ønsket ikke at noe av dette skulle skje. Hvorfor ville han kaste alt bort på den måten? spør hun.

Halvbroren Ahmad sier at han ble sjokkert da han forsto at broren sto bak terrorangrepene i USA 11. september 2001 hvor nærmere 3.000 mennesker mistet livet.

– Det var en veldig rar følelse. Vi visste innen 48 timer at det var Osama som sto bak angrepene. Fra den yngste til den eldste skammet vi oss alle over ham. Vi visste at konsekvensene for oss alle ville bli forferdelige. Hele familien som var utenlands, kom tilbake til Saudi-Arabia, sier Ahmad.