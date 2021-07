– Det er en kraftig økning i råvareprisene på veldig mange områder, som vi ikke har sett tidligere. Det har kommet ganske brått, sier Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Orkla.

Det misliker kundene NRK møter i dagligvarebutikken i Oslo.

– Jeg synes det er uheldig. Som fattig student er det ikke noe hyggelig å tenke på at jeg må betale mer for mat fremover, sier Sebastian Vedhal Olsen.

Sebastian Vedhal Olsen Foto: Torkil Stoltz / NRK

Linn Neerby synes matprisene har økt nok.

– Det er dyrt nok som det er. Det har vel økt nok, synes jeg. Det går utover oss forbrukerne. Mine venner er også lei av at matprisene bare går oppover. En gang burde det kanskje stoppe, sier Linn Neerby.

Sukker, hvete og solsikkeolje

– Det er de internasjonale råvareprisene som stiger kraftig, som hvete, sukker, solsikkeolje. Det er etterspørselsdrevet, men det er også en mer kostbar verdikjede globalt. Det er blant annet ti ganger så dyr transport fra Kina og inn til Europa, sier Orkla-sjef Semlitsch.

Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef i Orkla Foto: Ole Berg-Rusten

På ett år har prisen på en rekke råvarer økt kraftig. Prisen på sukker, hvete og solsikkeolje, har økt med henholdsvis 40 prosent, 37 prosent, og hele 65 prosent.

På samme tid sier Orkla at prisen på emballasje er ventet å øke mellom 10 og 30 prosent, og at transportkostnadene har økt kraftig.

Orkla er en gigant innen matvarer og husholdningsprodukter. Merkevareselskapet står bak hundrevis av produkter i de norske dagligvarehyllene, fra merker som Staburret, Toro, Nidar, Nora, Zalo, Omo og Idun.

Torsdag kom næringsmiddelprodusenten med resultatet for andre kvartal. Selskapet kan vise til høyere omsetning og overskudd, tross økte råvarepriser. Orkla-topp Jaan Ivar Semlitsch er likevel svært bekymret for de økte råvareprisene.

Professor: Venter økte matvarepriser for kundene

Til høsten skal Orkla forhandle med Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 om prisene. Orkla vil ikke si noe konkret om hvor mye prisene på varene deres trolig vil øke, men de er sikre på at det vil komme en prisøkning.

– Noe må vi måtte øke prise fra oss og over til dagligvareaktørene. De setter prisen i siste ende, sier Semlitsch.

De globale matvareprisene har økt 12 måneder på rad.

– Når internasjonale råvarepriser øker – øker de for alle, også Orkla. Da er det liten grunn til å ikke forvente høyere priser ut til kjedene – og deretter til kundene, sier NHH-professor Frode Steen.

Frode Steen, professor i samfunnsøkonomi ved NHH Foto: NHH / Hallvard Lyssand

Steen forklarer at matvarekjedene konkurrerer, men at de vil ønske å ivareta de samme marginene de har hatt, og da vil dagligvarekjedene ønske å øke prisene. Med økte råvarepriser, blir innsatsfaktoren høyere, som er styrende for prisen ut til kundene.

– Vil fortsette inn i neste år

– At korona fører til økte internasjonale varepriser har vi sett over en tid. Det skyldes både økt etterspørsel og mer komplisert produksjon, sier NHH-professoren.

Orkla-toppsjefen sier at han tror råvareprisene vil fortsette å øke fremover. Semlitsch forklarer det med økt etterspørsel, og forstyrrelser og flaskehalser i de internasjonale verdikjedene.

– Jeg tror det vil fortsette ut året, og inn i neste år, sier Semlitch.

Men en endring i pandemien, kan snu presene.

– Vi får håpe at når man har full internasjonal kontroll på korona, så faller vareprisene igjen. Det vil konkurransen føre til, sier NHH-professor Steen.

Professoren mener prisfølsomheten for mange av dagligvarekundene er begrenset. Han tror ikke korona forsvinner med det første, og at mange fortsatt vil spise mer hjemme.

For Orkla er det ikke de norskproduserte varene som stiger mest i pris for tiden, men her er det unntak.

– Svenskehandelen har jo stoppet helt opp, og det har bidratt til en enorm etterspørsel etter storfe- og svinekjøtt, noe som har bidratt til prisøkninger på mellom 5 og 15 prosent på ett års sikt, sier Orkla-toppen.