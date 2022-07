Organisasjonen Nav-opprydningen stevner staten

Organisasjonen Nav-opprydningen, som representerer ofre for Nav-skandalen, har stevnet staten ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Nav og Justisdepartementet.

Det viser stevningen, som NRK har fått tilgang til.

Foreningen ber om oppreisningserstatning og full forsinkelsesrente, viser stevningen.

– Vi håper at staten nå tar ansvar, innrømmer sin skyld og viser vilje til å rydde opp, som de har sagt siden skandalen sprakk, sier Rune Halseth til NRK.

Han er en av saksøkerne i saken, i tillegg til Anette Irgens og Marianne Evensen.

Saken kan få betydning for tusenvis av andre ofre, dersom den går som Halseth, Irgens og Evensen vil.

– Det må være noen pilotsaker. Det har aldri vært reist en slik sak i Norge, sier Halseth.

Rune Halseth og Marianne Evensen er to av de som nå saksøker staten. Foto: NRK

– Håper staten tar ansvar

Halseth sier at Nav-ofrene ikke har fått erstatning etter å ha blitt feilaktig dømt for trygdesvindel. Kun Evensen har fått penger fra Statens sivilrettsforvaltning.

Både hun og Halseth satt i fengsel på grunn av Nav-skandalen.

Nav-ofrene har fått tilbakebetalt beløpene de feilaktig måtte betale Nav etter å ha blitt anklaget og dømt for svindel. Tilbakebetalingen de har fått, har vært med halv rente.

Halseth og Nav-opprydningen mener imidlertid Nav burde tilbakebetale de feildømte med full rente.

Nå ber de altså om at Nav skal betale full rente, noe de anslår at vil utgjøre 37 millioner kroner for alle de 7.500 sakene som staten har erkjent at det er blitt gjort feil i.

Over 7000 trygdemottakere har fått omgjort sine saker etter at Navs feiltolkning av EØS-reglene ble avslørt i 2019.

Nav stilte krav til at de som mottok støtte fra Nav måtte oppholde seg på norsk jord.

Foreningen representeres av advokatfirmaet Elden. Halseth sier de har flere tusen medlemmer. Han mener det er langt flere ofre i Nav-skandalen enn myndighetene så langt har fastslått.