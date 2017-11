– Hvert år får vi inn søppel som folk ønsker at vi skal gi i julegave til barn, sier Trine Langeland til Dagsavisen.

Hun driver organisasjonen Hjelp oss å hjelpe i Rogaland, og har siden 2011 samlet inn julegaver som de gir videre til barn fra hjem med dårlig økonomi i regionen. De forventer å få inn opp mot 200 gaver i år.

Hun forteller til avisen at de hvert år åpner gavene de får inn for å sortere ut de gavene de ikke kan gi videre. De ender da opp med å må kaste fem-seks søppelsekker med ødelagte ting.

Sa ifra på Facebook

Langeland sier at de i forrige uke fant en pakke som inneholdt en skjøteledning, en ødelagt duk, en åpnet kondompakke og brukte ballonger. På fredag fortalte hun om hendelsen på organisasjonens Facebook-side, der hun ber folk slutte å sende søppel.

«Det er én dag i året det er julaften, og vi ønsker at unger skal få en ny ting under juletreet!

Vi har satt som "krav" at gavene skal være nye! (Utennom f.eks. ski osv.).»

Ekstra arbeid og kostnader

Langeland lister opp ting de har fått inn som de ikke vil gi bort:

« (...) vi mottar innpakkede gaver og åpner disse og finner tomme sjampoflasker, en åpnet kondom, ødelagte gensere, skitne sokker, ledninger osv. Hadde dere blitt glad for å få slikt? Nei, ikke vi heller!».

Hun skriver også i facebook-posten at det koster dem penger å bli kvitt søppelet, og at disse gavene gir dem mye ekstraarbeid.

I intervjuet med Dagsavisen legger hun til at de også får inn mange fine gaver, som de er takknemlige for.