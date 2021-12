Frå nyttår blir nettleiga for straum dyrare på dagtid, og billegare på sein kveld og natt. Det blir også dyrare å bruke mykje straum samtidig. Målet er å få folk til å spreie straumforbruket sitt meir ut over døgnet.

Statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet trur den nye nettleiga vil gjere forbrukarane flinkare til å fordele straumbruken ut over døgnet. Foto: Olje- og energidepartementet

– Det som er viktig med denne ordninga er at ho gir kundane milde insentiv til å flytte rundt på forbruket, seier statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet til NRK.

For mange blir det ikkje så store endringar etter omlegginga, men ein del kan bli straffa for å bruke mykje straum samtidig, uansett når på døgnet det er.

Vanskeleg å forstå

Ordninga er lagt opp slik at du hamnar på ein prisstige, avhengig av kor mykje kapasitet du brukte den timen du brukte mest straum den siste månaden. Ordninga skal påskjøne kundar som kuttar toppane i straumforbruket sitt.

Energipolitisk rådgjevar Linda Ørstavik Öberg i Huseiernes Landsforbund meiner den nye ordninga burde gjere det meir attraktivt for dei som er flinke til å spare straum. Foto: Huseierne

Men 15 bransje-, miljø- og forbrukarorganisasjonar meiner det nye systemet er vanskeleg å forstå for folk flest. Blant anna kan høgt forbruk ein månad føre til eit høgare fastledd i nettleiga den neste.

– Eg kan vere flink heile månaden, og så har eg eitt storbesøk eller eg set på elbilladar og tørketrommelen samtidig, og då er det køyrt. Då er eg eitt steg opp på kapasitetstrapp, og eg har ingen insentiv for å gjere det rett resten av månaden, seier energipolitisk rådgjevar i Huseiernes Landsforbund, Linda Ørstavik Öberg.

Ber om at ordninga blir utsett

No ber dei 15 organisasjonane om at ordninga blir utsett. Dei meiner det er uforståeleg at den nye nettleiga ikkje oppmuntrar til energisparing, og kjem på verst tenkelege tidspunkt.

Administrerande direktør Bård Folke Fredriksen i Norske boligbyggerlags landsforbund ber regjeringa utsette omlegginga av nettleiga. Foto: Anders Fehn

– Regjeringa må vurdere å utsette innføringa av nye nettariffar, elles kjem det eit nytt straumsjokk frå 1. januar på toppen av det folk allereie har fått, seier administrerande direktør Bård Folke Fredriksen i Norske boligbyggerlags landsforbund.

Organisasjonane får støtte fleire parti på Stortinget. SVs Lars Haltbrekken, som er medlem i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, meiner ordninga blir for dyr for folk flest.

– Vi fryktar det nye forslaget vil vere uforståeleg for folk flest, og at det berre kjem ei ekstra rekning i vinter der straumprisen allereie har eksplodert, seier han.

Han er også redd ordninga skal hindre satsting på energieffektivisering og eigenproduksjon av straum, som det å ha solceller på taket.

Marius Arion Nilsen (Frp) sit i same komite, og seier han ønsker seg løysingar som kan utnytte nettet betre.

– Men når vi ser at framlegget frå den førre regjeringa fører til vesentleg høgare prisar, og kan gjere det vanskelegare for folk, må vi sette ein stoppar for det.

Men det har regjeringa ingen planar om, seier statssekretær Amund Vik.

– Prisen på kraft er såpass høg no, at det viktigaste er å kome til ein stad der vi unngår at norske straumkundar må betale for nett som vi kunne unngått med relativt små endringar.

Så dette kjem frå 1. januar?

– Vi legg opp til det, ja.

