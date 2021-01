Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi ble svært bekymret og fortvilet da de lange køene oppsto ved alle vinmonopolutsalgene i Bærum i går, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) til NRK.

45 butikker i Oslo-regionen er stengt som følge av utbruddet av det muterte koronaviruset i Nordre Follo kommune.

Mange kommuner i randsonen opplevde lørdag en vanvittig salgsvekst. Flere steder var det lange køer.

FORTVILET: Regjeringen bør vurdere om man kan gjenåpne polbutikkene, mener Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog. Foto: Vegar Erstad / NRK

En rekke ordførere mener at det ville vært fordelaktig å gjenåpne Vinmonopolbutikkene, for å unngå unødvendig ferdsel mellom kommunene. Bærum-ordføreren peker på to måter å løse problemet på.

– Det ene er å åpne opp polene i Oslo og Follo-regionen slik at vi unngår den høye mobiliteten slik vi så i går. Det andre er å stenge også i randsonen, sier hun.

– Vi vil oppleve en dominoeffekt uansett hvor grensen settes, mener Hammer Krog.

– Uheldige problemer

Enebakk-ordfører Hans Kristian Solberg (Sp) mener at man bør gjenåpne polbutikkene for å unngå at innbyggere krysser kommunegrensene unødvendig.

– Nå er det jo stengt i store befolkningsrike kommuner, så de som er helt desperate etter å få tak i alkohol, drar da kanskje ut til mindre pol som jo ikke har den kapasiteten, sier han.

UHELDIG: Folk som reiser ut av sine stengte kommuner for å handle på Vinmonopolet fører til uheldige problemer, sier Enebakk-ordfører Hans Kristian Solberg. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Det fører til uheldige problemer, sier ordføreren.

Han understreker at han likevel forstår at også Vinmonopolet ble stengt.

– I en sånn situasjon vi er i nå, så kan man ikke sitte i en uke og vente på utredninger før man skal gjøre noe. Så da må man heller kline til litt ekstra og så lette opp etter hvert. Så Vinmonopolet er én av de tinga, tenker jeg, sier han.

Også ordfører Saxe Frøshaug (Sp) i Indre Østfold mener regjeringen bør vurdere en gjenåpning av polbutikkene.

– Det kan hende at dette bidrar til dårligere smittevern totalt sett, når man faktisk har stengt det helt ned. Så det er mulig man bør ta en runde til på akkurat det, sier han.

Bekymret for handelsturisme

Også Lørenskog kommune fikk lørdag merke effekten av stengte butikker i Oslo-regionen. Oslo-folk kastet seg rundt og kjørte ut til Lørenskog for å handle på polet.

BEKYMRET: Ordfører Ragnhild Bergheim i Lørenskog er bekymret for handelsturister fra Oslo-regionen. Foto: Anders Fehn / NRK

– Og dermed fikk vi veldig mye køer, som heldigvis løste seg opp utover dagen, sier Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) til NRK.

Hun sier at de er bekymret for handelsturisme, og hun oppfordrer folk til å ikke krysse kommunegrensa dersom det ikke er absolutt nødvendig.

– Folk er vanligvis hjertelig velkommen til Lørenskog, men ikke akkurat nå, understreker hun.

Men mange ordførere støtter også beslutningen om stengte polbutikker. Blant dem er Vestby-ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap), som mener at nå må folk bite tenna sammen.

– Jeg håper og tror at folk nå stiller opp i denne meget alvorlige situasjonen. Og da reiser man ikke på polet i nabokommunen, sier han.

Nøye med smittevern

Flere av ordførerne peker på at Vinmonopolet har hatt gode rutiner på smittevern, og mange trekker fram julehandelen som et godt eksempel på dette.

Smittevern har vært svært viktig for Vinmonopolet gjennom hele pandemien, sier pressesjef Jens Nordahl til NRK.

SMITTEVERN: Vinmonopolet har vært svært nøye med smittevern i sine butikker, sier pressesjef Jens Nordahl. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

– Vi var veldig tidlig ute med å lage et tak på hvor mange kunder som kunne være i butikken samtidig. Det reglementet har butikkene fulgt til punkt og prikke. Vi har også leid inn eksterne vektere, sier han.

Han sier det har vært lite smitte blant de ansatte, med kun en håndfull av tilfeller på tross av de 43 millioner kundene som handlet der i fjor.

Nå er altså 45 av butikkene i Oslo-regionen stengt fram til søndag 31. januar.

– Det er Vinmonopolets oppgave og rolle å forholde seg til de enhver tids gjeldende smitteverntiltak besluttet av lokale, regionale og nasjonale myndigheter, sier Nordahl.

