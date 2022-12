Guvernørar i fleire ukrainske fylke oppmodar innbyggjarar om å halde seg i bomberomma.

Nestleiar for presidentkontoret i Ukraina seier dei har gjennomført naudstenging av straumnettet over heile Ukraina.

– Dei første rakettane er på veg inn, skreiv guvernøren i Mykolajv fredag morgon i meldingsappen Telegram.

– Vi ventar oss kring 60.

Byane Kharkiv og Poltava skal ha mista straumen etter åtaka.

To personar er drepne, og minst fem skadde, etter at ein russisk missil trefte eit bustadbygg i byen Kryvyj Rih, seier den lokale guvernøren..

Russland har sett i verk omfattande rakettangrep mot fleire ukrainske byar, deriblant Kyiv, melder ukrainske styresmakter fredag morgon. Du trenger javascript for å se video. Russland har sett i verk omfattande rakettangrep mot fleire ukrainske byar, deriblant Kyiv, melder ukrainske styresmakter fredag morgon.

Avisa Al Jazeera skriv på Twitter at styresmaktene i Zaporizjzja, der det kjende atomkraftverket med same namn held til, melder om bombing mot kritisk infrastruktur.

Dette er Russland sitt sjuande masseangrep på ukrainsk straumnett, ifølge avisa Kyiv Independent.

Også i hovudstaden Kyiv er det meldt om eksplosjonar i fleire distrikt, og ytterlege skadar på kritisk infrastruktur.

Ordføraren Vitalij Klitsjko, skriv at fleire distrikt er råka, at alle t-banelinjer har stoppa i hovudstaden, og at vassnettet er skada.

– Spesialistar jobbar med å stabilisere systemet. Førebu ei forsyning av vatn til drikke og forbruk i tilfelle, skriv han i meldingsappen Telegram.

Opplysingane om angrepa fredag morgon har ikkje blitt bekrefta frå uavhengig hald.

Mange ukrainarar brukar vedomnar til varme og matlaging gjennom vinteren, fordi dei ikkje kan vere avhengige av straumnettet. Foto: LIBKOS / AP Mange ukrainarar brukar vedomnar til varme og matlaging gjennom vinteren, fordi dei ikkje kan vere avhengige av straumnettet. Foto: LIBKOS / AP

Ventar ein storoffensiv

Militærtoppar i Ukraina trur at Russland vil kome med ein storoffensiv i løpet av dei første månadane i 2023, trass i store russiske nederlag på slagmarka dei siste månadane.

Fleire forsvarstoppar og ministrar meiner også at det russiske militæret vil gjere eit nytt forsøk på å ta seg inn i hovudstaden Kyiv.

Utsegna kjem ifrå den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj og ei rekke forsvarstoppar.

Forsvarsminister Oleksij Reznikov seier i eit intervju med The Guardian at kring halvparten av dei 300 000 soldatane som Russland mobiliserte i haust, vil vere klare for slagmarka innan februar.

Han seier Ukraina har vore i stand til å forsvare seg mot Russland sine missilangrep, men seier dei har sett fleire bevis på at Kreml førebur ein stor ny offensiv.

Ukrainske forsvarstoppar trur Putin har ein ny offensiv på lur. Tankesmia Institute for the Study of War trur ikkje den kjem til å verke. Foto: Mikhail Metzel / AP Ukrainske forsvarstoppar trur Putin har ein ny offensiv på lur. Tankesmia Institute for the Study of War trur ikkje den kjem til å verke. Foto: Mikhail Metzel / AP

Desse liknar kommentarane toppgeneral Valerij Zaluzjnyi kom med til The Economist tidlegare i veka.

– Russisk mobilisering har fungert. Det er ikkje sant at problema deira er så alvorlege at desse folka ikkje vil slost. Det vil dei. Ein tsar ber dei om å gå til krig, så dei går til krig.

– Russarane førebur meir enn 200 000 soldatar. Eg tvilar ikkje på at dei vil prøve ein gong til i Kyiv.

Begge partar har utelukka at det blir våpenkvile i jula, og det er ingen umiddelbare planar om fredsforhandlingar.

Tankesmie: – Lite sannsyn for suksess

Institute for the Study of War (ISW), som har følgt krigen i Ukraina nøye, meiner også det er sannsynleg at Russland kjem med ein ny offensiv i løpet av vintermånadane, og at denne kan bli retta mot Kyiv.

Dei skriv at då Putin annonserte starten av

Samtidig skriv dei at det er «ekstraordinært usannsynleg» at denne offensiven lukkast.

– Russland sine ordinære styrkar er svært nedbrotne og manglar krafta dei hadde til å kjempe då Russland først prøvde å ta Kyiv i februar 2022, skriv dei.

– Russiske styrkar har ikkje vore i stand til å halde på territorium over heile Ukraina, og har mista meir enn 70 000 kvadratkilometer sidan dei forlèt Kyiv.

Kring 300 000 russarar blir trente opp som følge av det Putin kallar ei «delvis mobilisering». Foto: / AP Kring 300 000 russarar blir trente opp som følge av det Putin kallar ei «delvis mobilisering». Foto: / AP

Samtidig skriv ISW at Ukrainske styrkar har klart å bygge opp eit vesentleg forsvar nord i Ukraina, og også er betre førebudde til å forsvare seg no enn dei var då krigen starta.

Medan dei ser på det som mogleg at russarane legg til rette for å kunne angripe frå Belarus, fordi Russland sine militære styrkar har auka der sidan i haust.

Samtidig meiner dei at ein invasjon frå desse kantar ikkje ligg i umiddelbar framtid.

Det russiske nyheitsbyrået Tass melder fredag morgon at åtte personar er drepne i eit ukrainsk granatangrep mot ein russiskkontrollert landsby i Luhansk aust i Ukraina.

Russiskvennlege tenestemenn seier at Ukraina fyrte av tre amerikanskproduserte Himars-rakettar mot landsbyen litt over klokka 4 fredag morgon.

Åtaket skal ha øydelagt eit bygg i landsbyen Lantrativka, og personar kan ha blitt fanga i ruinane, melder byrået.