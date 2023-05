Ordboken virket ikke – vil ha slettet nynorskeksamen også

I dag ble det klart at elever i videregående som hadde problemer med innlogging på norskeksamen på mandag, kan søke om å få eksamen annullert.

Nå mener flere det samme bør gjelde for eksamen i sidemål forrige fredag. Også da opplevde mange teknisk krøll og utsatt oppstart.

– Vi hadde akkurat de samme problemene med sidemålseksamen. Da burde også den kunne annulleres, sier Sarah Christin Svardal ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen til NRK.

– Ordboken virket ikke

Hun forteller at de kom for sent for sent i gang på grunn av innloggingsproblemer.

– Da vi først startet, fungerte ikke tilgangen på den digitale ordboken Lexsin. Det kunne ta ti minutter å søke opp ett ord. Jeg kunne heller ikke bruke Store norske leksikon og det digitale lærerverket, NDLA. Mange andre i klassen hadde samme problemer.

Først mot slutten av den seks timer lange eksamen, da flere elever hadde logget av, løsnet det.

– Det var veldig frustrerende. Å ha nynorskeksamen uten ordbok er ikke særlig lett.

Mange viser misnøye på TikTok etter tekniske problemer under årets eksamen. Du trenger javascript for å se video. Mange viser misnøye på TikTok etter tekniske problemer under årets eksamen.

På TikTok forteller flere elever om problemer med sidemålseksamen. En av videoene er sett over 125.000 ganger og har nesten 12.000 likes.

Andreas Skeie Jacobsen, som er elev ved Elvebakken videregående skole i Oslo, mener også sidemålseksamen burde kunne annulleres.

– Det er jo rart at hovedmål nå blir avlyst fordi det får masse medieoppmerksomhet, mens sidemål går som normalt selv om det var der vi hadde mest problemer med hjelpemidlene.

REAGERER: Andreas Skeie Jacobsen mener sidemålseksamen bør behandles på samme måte som eksamen i norsk hovedmål. Foto: Camilla Alexandra Lie / NRK

Må klare seg uten ordbok

I en e-post til NRK bekrefter Utdanningsdirektoratet at det var tekniske problemer med sidemålseksamen, men de har ikke kartlagt omfanget.

De skriver: «Elever kan alltid søke om annullering av eksamen. Manglende tilgang på hjelpemidler er ikke alene nok til å få vedtak om dispensasjon fra karakter på vitnemålet.»

Sarah Cristin Svardal mener dette ikke henger på greip:

– Jeg synes det er dårlig. Når vi øver til eksamen, får vi en liste med kilder vi kan bruke. Vi har rett på hjelpemidlene og tar det for gitt at vi får tilgang på dem. Språket er en veldig stor del av vurderingsgrunnlaget i nynorsk.

– Tror du det påvirket karakteren din?

– Ja, absolutt. Det er kjempekjipt. Dette går ut over snittet mitt.