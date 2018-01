Ord mot ord om Unge Høyre-varsel: – Jeg varsla ansikt til ansikt på hans kontor

Onsdag 10. januar trakk Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise seg fra sitt verv og beklaga sin oppførsel. Etter han trakk seg har det kommet flere nye varsel til Høyre som omhandler Riise.

Ungdomspartiet Unge Høyre har beklaga at de ikke hadde håndtert tidligere meldinger om den avgåtte lederens oppførsel mot unge kvinner godt nok.

I et intervju med NRK mandag sier tidligere generalsekretær i Høyre, Lars Arne Ryssdal, at han mener Unge Høyre den gang burde lagt fram saker om Tonning Riise til ham som generalsekretær i moderpartiet.

Han mener Høyre «ville hatt tyngde til å reagere på en tilstrekkelig måte».

– Fikk du saker om Kristian Tonning Rise på ditt bord?

– Nei. Det er jeg lei for av hensyn til de som er implisert av de sakene som nå rulles opp, sier han.

NRK har konfrontert daværende generalsekretær i Unge Høyre, Christoffer Wand, med påstandene fra Ryssdal.

Christopher Wand, tidligere generalsekretær i Unge Høyre. Foto: Torbjørn Tandberg

Wand mener han sa fra til Ryssdal om en melding om en hendelse fra 2014.

«Jeg er helt sikker på at jeg varslet daværende generalsekretær i Høyre om varselet muntlig, ansikt til ansikt på hans kontor», skriver Wand i en SMS til NRK.

– Jeg tar Christopher sin versjon til orientering

I 2014 ble Unge Høyre varsla om at Kristian Tonning Riise hadde seksuell omgang med en sterkt berusa 16-åring på et møte i ungdomspartiet, ifølge Aftenposten.

Som daværende generalsekretær var Wand den som mottok varselet i 2014. Til NRK sier han at har jobba med å rekonstruere hendelsesforløpet etter han ble varsla om saken, og sier altså tirsdag at han er sikker på at han meldte denne saken videre til moderpartiet.

Wand sier han av respekt for varslere ikke ønsker å kommentere dette ytterligere.

Ryssdal svarer at han tar Wands versjon av dette «til orientering»:

«Jeg tar Christopher sin versjon til orientering. Mitt viktigste anliggende i en slik sak er å si at Høyre stiller store krav til at sine tillitsvalgte forstår rollen sin, samt at vi har en lav terskel på å slå ned på slike saker. Her har Høyre sviktet de berørte og det var på dette tidspunktet mitt ansvar. Det er jeg lei meg for», sier Ryssdal i en kommentar til NRK.

– Kan du ikke huske om du har mottatt et slikt varsel?

– Jeg tar til orientering det Chrisopher sier, svarer Ryssdal.

– Har du glemt det?

– Jeg vil ikke avspore saken med å gå inn i hva jeg husker eller ikke husker, sier han.

– Snakker Wand usant?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier han.

– Jeg ville stramma inn regelverket

I Høyres etiske retningslinjer står det at et varsel i utgangspunktet skal håndteres i det organet som er berørt.

Ryssdal forteller at han ble kjent med saker om seksuell trakassering i Unge Høyre da han var generalsekretær, men sier altså at han ikke ble gjort kjent med noen saker som handla om den daværende Unge Høyre-lederen. Du trenger javascript for å se video. Ryssdal forteller at han ble kjent med saker om seksuell trakassering i Unge Høyre da han var generalsekretær, men sier altså at han ikke ble gjort kjent med noen saker som handla om den daværende Unge Høyre-lederen.

Ryssdal sa mandag at det er behov for å revidere retningslinjer for når et varsel i Unge Høyre skal sendes videre til moderpartiet.

– Når du ser tilbake nå, er det noe du ville gjort noe annerledes?

– Jeg ville nok stramma opp regelverket på hva som skal bringes inn til et varslingsmottak eller generalsekretær. Jeg er også i ettertid selvkritisk på at vi ikke skriftliggjorte mer av dette, sier han til NRK mandag.

– Du ville gjerne hatt flere av varslene skriftlig?

– Ja, sier Ryssdal.

Wand var generalsekretær i Unge Høyre fra 2012 til 2014, han jobber i dag i kommunikasjonsbransjen. Ryssdal var generalsekretær i Høyre mellom 2010 og 2015, og jobber i dag som direktør for Bystyrets sekretariat i Oslo kommune.