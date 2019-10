Opptøyene i Chile fortsetter: – Militærhelikopter som overvåker oss

På fredag startet opptøyene etter studentledede protester som ble utløst av en økning i prisen på T-banebilletter.

Opptøyene som startet i Santiago har nå spredd seg ut av hovedstaden. Landets president Sebastián Piñera utvider unntakstilstanden og sier at «landet er i krig».

Selv om den chilenske regjeringen har trukket tilbake vedtaket om å øke prisene på kollektivtransport, fortsetter protestene.

Det har etter hvert gått over til å være uttrykk for økende frustrasjon over andre sosiale og økonomiske problemer.

Mener chilenske medier ikke dekker nok

– Her i Valparaíso får vi ikke lov til å gå ut etter klokken 18. Det er militærhelikoptre her på dagen og kvelden, bryter vi portforbudet kan vi bli tatt, forteller utvekslingsstudentene Ingrid Alice Mortensen og Hanne Sofie Økland Andresen til NRK.

Journaliststudentene Ingrid Alice Mortensen (t.v) og Hanne Sofie Økland Andresen (t.h) er på utveksling i Chile.

De to journaliststudentene sier at det er vanskelig å finne fakta i den kaotiske situasjonen.

– Man vet ikke hvilken informasjon som stemmer fordi det står mye forskjellig i sosiale medier og andre medier her.

– Det som florerer mest er militæret som utøver vold mot sivile. Det blir ikke dekket i chilenske medier, men på Instagram er det flere bilder som viser hvordan militæret har forgrepet seg på folk, sier studentene.

Flere skoler og universiteter stengt

Mandag var de fleste skoler og universiteter i hovedstaden Santiago stengt. Det dannet seg også lange køer utenfor butikker og bensinstasjoner.

Store politistyrker er plassert rundt T-banestasjoner i hovedstaden i påvente av nye opptøyer. Gjennom helgen ble flere titalls T-banestasjoner ødelagt av demonstranter, som satte fyr på T-banevogner og busser.

– Vi holder oss bare inne fordi vi ikke vet om situasjonen vil eskalere og det er litt ubehagelig. Universitetet er jo også stengt så vi sitter bare hjemme og venter på hva som skal skje, sier Hanne Sofie Økland Andresen.

– Man føler seg veldig hjelpeløs. Jeg føler for å gjøre noe, men det er ikke trygt, sier Ingrid Alice Mortensen.