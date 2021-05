Oppsagt helsearbeider sendte høringsbrev om at munnbind ikke hjelper

NRK har fått overlege i FHI Preben Aavitsland til å faktasjekke påstander som kommer fram i helsefagarbeiderens høringssvar. Dette er også påstander som er kjent fra miljøer som fornekter omfanget og eksistensen av Covid-19.

Påstand 1: Covid-19 er ingen allmennfarlig dødelig pandemi! Viruset Sars cov2 er ikke farligere enn vanlig influensa.

Svar:

Dette er feil. Koronaviruset sprer seg betydelig lettere enn influensaviruset. Uten tiltakene vil koronaepidemien ramme mange flere enn det en vanlig influensaepidemi gjør. I tillegg er risikoen for den enkelte for å bli innlagt sykehus eller dø, en del høyere for koronaviruset.

Påstand 2: Det er helt normalt for virus å stadig muttere, det smitter men blir vanligvis mindre og mindre farlig for hver muttasjon.

Svar:

Ja, virus muterer hele tida. Det er normalt. Det er imidlertid feil at de muterte virusene alltid gir mindre alvorlig sykdom. Det kan være, slik vi har sett med den engelske virusvarianten, at de muterte virusene gir mer alvorlig sykdom.

Påstand 3: PCR-testen er bevist udugerlig slik den blir brukt i Norge i dag

Svar:

Det er feil. Den påviser veldig godt dem som er smittet. Etter at man har vært smittet, vil testen være positiv et par uker etterpå selv om man ikke lenger er smittsom.

Påstand 4: Munnbind er bevist ekstremt lite funksjonelle, de stopper ikke virus, og er bevist skadelige for brukerens eget immunforsvar

Svar:

Munnbind kan redusere faren for å spre virus fra en smittet person, men også redusere faren for å puste inn virus fra andre personer. Det er ingensomhelst holdepunkter for at munnbind er skadelig.

Påstand 5: Vaksinen, som ikke er en vaksine men en injekssjon med mrna som skal manipulere vårt DNA

Svar:

Budbringer-RNA (mRNA) i vaksinen kan ikkje gå inn i cellekjernen der DNA er. mRNA brukes som oppskrift for cellene til å lage proteiner som kroppens immunforsvar reagerer på.

Påstand 6: Vaksinen vil gjøre uopprettelig skade for det enkelte individ og dets etterkommere, og vil i verste fall føre til dødsfall

Svar:

Nå etter at mange titalls millioner er blitt smittet med mRNA-vaksiner, kjenner vi ikke til noen farlige bivirkninger. Det er umulig at vaksinen kan påvirke de vaksinertes etterkommere.

Påstand 7: Det er allerede nå påvist mange skader hos personer som har fått vaksinen.

Svar:

Vi kjenner ikke til noen sikre, alvorlige bivirkninger etter mRNA-vaksinen.

Påstand 8:. Langt under 1% av befolkningen dør, de fleste eldre og/eller med underliggende alvorlige sykdommer

Svar:

Blant dem som er smittet, vil i gjennomsnitt godt under 1 % dø av koronasykdommen. Det stemmer at de eldre og syke har mye større risiko for å dø dersom de blir smittet.