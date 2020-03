Opprør i «Folkeopprøret mot klimahysteri»

Initiativtakar til den mykje omtalte gruppa, «Folkeopprøret mot klimahysteri», Knut Amundsen, seier til NRK i kveld at det som har skjedd ikkje er dramatisk. Dei har bytta ut nokre administratorar som ifølgje han ville køyre sitt eige løp. Han meiner også at dei som no er kasta ut, har prøvd å favorisere Framstegspartiet.

– Dei ville lage ein nettbutikk, selje T-skjorter og pins og lage podkast. Det er ikkje det vi skal drive med. Og vi skal vere ein tverrpolitisk organisasjon, seier Amundsen. Han meiner at det er heilt naturleg at det oppstår usemje i ei gruppe med 169.000 medlemer.

– Tek det med ro

Thomas Rolén er ein av administratorane som vart kasta ut i dag, og som no har lansert ei alternativ Facebookside. Foto: Privat

– Eg tek dette med knusande ro. Vi jobbar med å skape ein organisasjon. Vi skal drive folkeopplysning, halde demonstrasjonar, og dette kjem etter kvart. Det som har skjedd i dag får ingen konsekvens for Facebooksida vår. Vi held fram som før, seier han.

Han vedgår likevel at han synest det er trist, spesielt at nokon har skulda han for å lurt unna pengar. Dette avviser han på det sterkaste. Alle pengane som er betalte inn av medlemene står urøyvde på konto, forsikrar han.

Thomas Rolén er ein av dei som i dag vart kasta som administrator for Facebooksida. Han trur ikkje lenger det er mogleg med ei forsoning med Knut Amundsen, og at dei no vil satse på å vidareutvikle den alternative Facebooksida FMKH.

Usemje om Frp

Han er sjølv medlem i Framstegspartiet. Han trur ei årsak til splittinga er at Carl I. Hagen gjekk inn og støtta gruppa, og at Amundsen har vore redd for gruppa skulle utvikle seg til å bli ein støttespelar for Frp.

– Vi har heile tida stått på at dette skal vere ei gruppe for heile det politiske spekteret. Det er slett ikkje sant at vi har favorisert Framstegspartiet, seier Rolén.

Han fortel at han har drive eige firma i 20 år, og at han kan dette med administrasjon. Han seier at fleire har vore misnøgde med måten Amundsen har drive på, men at dei ikkje har nådd fram med kritikken.

– No satsar på vi på å vidareutvikle den nye Facebooksida. Og vi skal drive det som ein organisasjon og ikkje som ei privat greie, seier han. Han lovar at dei skal vere heilt opne overfor medlemene om det som skjer.

Avviser menneskeskapte klimaendringar

Thomas Rolén lovar at dei vil ha fullt fokus på saka, at folk må vakne opp og forstå realitetane i klimadebatten.

Begge dei to fraksjonane er heilt klare på at dei avviser klimaendringane som menneskeskapte, og dei meiner at politikarar og forskarar held folk for narr når dei gir menneskeleg aktivitet skulda for klimaendringane.

Då Amundsen starta opp Facebooksida tidlegare i år førde det til etableringa av fleire motsider, blant andre «Folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteri».