Opprettholder midlertidig bevæpning

Mandag hadde POD et telefonmøte med landets politimestre for å diskutere konkrete tiltak etter at Politiets sikkerhetstjeneste søndag oppjusterte terrortrusselen mot Norge.

Der ble det vedtatt at den midlertidige bevæpningen som ble innført etter fredagens lastebilangrep i Stockholm opprettholdes.

«Politidirektoratet (POD) har mandag formiddag hatt et telefonmøte med landets politimestre og særorganssjefer for å diskutere situasjonen. Den midlertidige bevæpningen som ble iverksatt fredag opprettholdes inntil ny vurdering gjøres,» skriver POD på sine nettsider.

– Det vil si at det er opp til politimesterne ut ifra den vurderingen som ligger nå, både fra PST og den situasjonen som nå er uavklart, å vurdere bevæpning i eget distrikt. Også skal vi ha en økt tilstedeværelse av politi over alt, sier avdelingsdirektør i avdeling for politifag i Politidirektoratet Kristin Kvigne til NRK.

TILSTREKKELIG: Kristin Kvigne mener den økte tilstedeværelsen og midlertidig bevæpning i enkelte byer er tilstrekkelig for å håndtere det nåværende trusselbildet. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Vår vurdering er at disse tiltakene er tilstrekkelig, og vurderingen av disse oppgraderingene var gjort i forkant av trusselvurderingen til PST.

Ettersom det er opp til politimestrene å vurdere, er det ikke helt klart hvilke byer som vil innføre bevæpning, men det vil ikke gjelde for Drammen, opplyser Søndre Buskerud politidistrikt, mens det gjelder for Trøndelag og Trondheim.

Godt rustet

Justisminister Per-Willy Amundsen sier til NRK at situasjonen er den samme i dag som det ble redegjort for på en pressekonferanse med PST i går. Han sier videre at han mener Norge er godt rustet til å håndtere den nåværende trusselsituasjonen.

– Jeg holdes fortløpende orientert om arbeidet, og jeg har stor tillit til vurderingene som gjøres, og politiets arbeid for å ivareta god beredskap.

STOR TILLIT: Justisminister Per-Willy Amundsen sier til NRK at politikorpset i Norge er i stand til å håndtere den nåværende terrortrusselen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Regjeringen fikk tidligere i år kritikk fra Riksrevisjonen for å ikke være forberedte på å håndtere et terrorangrep. Amundsen mener likevel at Norge aldri har vært bedre rustet.

– Jeg vil hevde tydelig at denne Regjeringen har sørget for at beredskapen i landet aldri har vært bedre. Politibudsjettet har aldri vært høyere enn det er nå, og vi har hvert år styrket mannskapene i politiet. Bare i år skal vi ansette 655 nye politifolk ute i distriktene.

Du mener vi er godt rustet?

– Vi er godt rustet. Vi har styrket beredskapen. Vi har et veldig godt politikorps i dette landet.

PST: - Et angrep på Norge er sannsynlig

Økt trusselbilde

Det var søndag PST oppjusterte trusselnivået i Norge.

Frem til i går har PST sagt at det er mulig at Norge kan bli utsatt for terror, men nå beskrives faren som sannsynlig. Trusselvurderingen gjelder i to måneder.

Oppjusteringen kom rett etter at en russisk asylsøker ble terrorsiktet for å ha laget en improvisert, hjemmelaget sprengladning. PST-sjef Benedicte Bjørnland sa det er en omfattende vurdering som ligger til grunn for den nye trusselvurderingen.

– Det er en rekke faktorer som inngår i den vurderingen vi har gjort, sa Bjørnland.

Frykter smitteeffekt

– Det er sannsynlig at angrepene det siste året i Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Russland og Sverige skaper en smitteeffekt også hos personer i Norge med ekstreme islamistiske sympatier. Demonstrasjon av hvor enkelt et angrep kan gjennomføres, fører til at slike personer ser at de kan utføre noe lignende, sa hun.

Hun påpeker at vi går inn i en periode med flere helligdager og merkedager.

– I norsk sammenheng har vi innledet den kristne høytiden påske, og vi nærmer oss maimåned med mange merkedager og helligdager. ISIL har i dag, på palmesøndag, påtatt seg ansvaret for to angrep mot kristne kirker i Egypt. I den tredje utgaven av ISILs magasin i 2016, oppfordres det nettopp til angrep mot festivaler og markeringer i forbindelse høytider, merkedager og helligdager.