Like før påske varsla statsminister Erna Solberg at handteringa av koronautbrotet skal bli undersøkt av eit granskingsutval. Arbeidet med å lage eit mandat og å plukke ut utvalsmedlemmer skjer no i dialog med koronakomiteen på Stortinget.

Men rammene for granskinga er enno ikkje klare. Og no krev opposisjonen fokus på moglege manglar i forkant av pandemien.

Fokus på handtering

NRK har sett regjeringa sitt førsteutkast til mandat for granskingsutvalet. Mandatet er den teksten som styrer kva granskinga skal handle om.

I utkastet til mandat blir handteringa av krisa nemnd først og får mest plass.

«Utvalget settes ned for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av pandemien. Utvalget skal kartlegge alle relevante sider ved håndteringen,» står det først.

Deretter er beredskap og planverk for pandemiar lista opp som det første av fleire strekpunkt. Det er altså ikkje slik at fokuset på beredskapen er fråverande, men samla sett er det eit forslag til mandat som viar langt meir plass til krisehandteringa enn til beredskapen i forkant.

Må gå bakover i tid

Dei raudgrøne opposisjonspartia har sett forslaget, men vil ikkje kommentere konkret eit mandat som enno ikkje er ferdig eller offentleg.

Dei er uansett einige om eit tydeleg krav: Granskinga må ta for seg kva beredskap Noreg hadde som kunne førebu oss på ein mogleg pandemi.

UBEHAGELEG: Raudt-leiar Bjørnar Moxnes trur eit fokus på beredskapen i forkant kan bli ubehageleg for regjeringa. Foto: NRK

– Eg trur regjeringa er klar for å sjå på eiga handtering då krisa traff, men at dei i veldig liten grad vil sjå på korleis vi var rusta i forkant, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

– Men vi må jo sjå korleis vi var rusta før pandemien traff oss. Ikkje minst når vi veit at pandemi har vore blinka ut som eitt av dei mest sannsynlege krisescenaria i Noreg.

Også Arbeidarparti-leiar Jonas Gahr Støre seier det ikkje er nok å sjå på det som har skjedd i år.

– For oss er det viktig at vi både går gjennom handteringa frå midten av mars, men også at vi får klarheit i korleis Noreg var budd på denne situasjonen. Korleis var vi stilt til å møte ein pandemi? Det må vi få ordentleg svar på. Det handlar om januar, februar og mars. Men det handlar også om åra før. Vi må få ein gjennomgang av beredskapen som har vore då.

Og leiaren for det største opposisjonspartiet forventar å bli lytta til.

– Det er ei sjølvfølgje for Stortinget at vi granskar grundig det som har skjedd i forkant, seier han.

ÅRA I FORKANT: Ap-leiar Jonas Gahr Støre meiner åra før korona-utbrotet er viktige. Foto: Terje Bendiksby

I går hevda dei raudgrøne partia i NRK at mange uheldige koronasituasjonar kunne vore unngått om regjeringspartia hadde gått med på å innføre ein nasjonal handlingsplan for smittevern.

Også SV-leiar Audun Lysbakken meiner det er viktig at ei gransking torer å sjå kritisk på svikt ved systema.

– Denne granskinga kan ikkje berre handle om kva som skjedde etter at epidemien braut ut, men kor godt førebudd Noreg var på førehand, seier Lysbakken til NRK.

– Kva er for eksempel konsekvensen av at vi er så avhengig av å importere smittevernutstyr og medisinar? Kva er konsekvensen av marknadstenking og uprioriterte kutt i helsevesenet?

Vil ha to utval

Senterpartiets parlamentariske leiar Marit Arnstad meiner ei gransking i tillegg til å sjå på handteringa i år, må undersøke om regjeringa har fulgt opp råda frå 2013 då Stortinget behandla beredskapen mot pandemisk influensa.

– Senterpartiet meiner også at vi bør ha ein eigen kommisjon som ser på totalberedskapen i samfunnet, seier Arnstad til NRK.

Ho peikar på at det vil vere fleire sider ved beredskapen som korona-granskingsutvalet ikkje vil ha høve til å gå inn i. Matvaretryggleiken er eitt slikt eksempel, meiner ho.

Krav til tross. Bjørnar Moxnes fryktar regjeringa ikkje er så interessert i å fokusere på det som har skjedd bakover i tid.

– Det vil vere politisk ubehageleg, trur Raudt-leiaren.

– Heng nøye saman

Men til NRK understrekar regjeringa at dei ønskjer å lytte til innspela, og at granskingsutvalet skal få eit breidt mandat slik at dei kan gå inn i det dei sjølv finn relevant.

– Granskingsutvalet skal sjå både på kor godt førebudd vi var og kor godt vi handterte situasjonen, og den skal gje oss viktig lærdom. Det er jo også sånn at dette mandatet blir laga i samarbeid med Stortinget, seier helseminister Bent Høie til NRK.

– Kva er viktigast for regjeringa at utvalet granskar? Det som har skjedd etter koronautbrotet eller planane og beredskapen som var lagt i forkant?

– Begge dei to tinga heng nøye saman. Utvalet må sjå på begge delar. Vi må i tillegg samanlikne oss med samanliknbare land. Det viktigaste resultatet er kva vi kan lære, slik at vi er betre førebudd neste gong noko slikt skjer.