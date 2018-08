Opposisjonen mener Solberg feilinformerte Stortinget om terrorsikring

– Vi har nå fått bekreftet at Stortinget ble feilinformert. Det er i strid med grunnloven. Det er så alvorlig som du får det. Stortinget har levd i villfarelse fra høsten 2015 til nå, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Forrige gang Stortingets kontrollkomité holdt høring om såkalt objektsikring, sa statsminister Solberg at Politidirektoratet (POD) hadde meldt «grønt» om sikringen av skjermingsverdige objekter.

Men rapporten fra POD gjaldt bare én del av bildet, sier Humlegård i dagens åpne høring.

– Vi rapporterte ikke for hele justissektoren. Vår rapportering var for politiet, og dette handlet kun om status for bruk av sikringsstyrker, sier Humlegård.

Også kontrollkomiteens leder, Dag Terje Andersen, og Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener opplysningene viser at Stortinget har blitt feilinformert.

Ga feil farge

Rapportene fra Politidirektoratet konkluderer med ulike farger for å vise status for beredskapsarbeidet, der grønt betyr at målet er oppnådd.

I tillegg til at Solberg ifølge POD misforsto hva det grønne signalet for sikringsstyrker betydde, er det fra før kjent at POD ikke skulle ha gitt heller denne rapporten grønn status.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier rapporten Solberg viste til, kun gjaldt en liten del av beredskapssituasjonen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Det fikk Solberg til å legge mye av skylden over på Humlegård og POD under forrige objektsikringshøring i fjor.

– Det er altså sånn at når Politidirektoratet meldte grønt, og det ble meddelt Stortinget, så meddeltes det da Stortinget at man var i havn på objektsikring – men det var basert på feil informasjon, sa Solberg da.

Statsminister Erna Solberg (H) skal selv svare på spørsmål i høringen fra klokken 16.55. Fylkesnes sier han avventer den forklaringen før han vil ta stilling til om saken bør føre til et mistillitsforslag.

Dette er kritikken av regjeringens terrorsikring Ekspandér faktaboks Riksrevisjonen har i to rapporter fra henholdsvis oktober 2016 og juni 2018 konkludert med svært alvorlige mangler i regjeringens arbeid med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygninger mot terror og angrep, såkalt objektsikring.

Rapportene viser at sikringsarbeidet, som Stortinget vedtok skulle vært ferdig i 2015, ligger langt på etterskudd både hos politiet og Forsvaret, og det er uavklart når man vil være i mål.

Ifølge rapportene har regjeringen ikke sørget for nok finansiering til grunnsikring, og politiet og Forsvaret mangler en felles forståelse for hvilke sivile nøkkelobjekter som skal pekes ut. Det pekes videre på svakheter ved Heimevernets operative evne, samt manglende avklaringer og analyser av politiets og Heimevernets kapasitet til å sikre og beskytte viktige objekter.

Riksrevisjonen karakteriserer saken som «svært alvorlig», som er den sterkeste kritikken kontrollorganet bruker, og som betyr at liv og helse står i fare.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holdt i løpet av vinteren og våren 2017 én åpen og én lukket høring i saken.

I en hemmelig innstilling i kjølvannet av høringene innstilte Ap, Sp, KrF, SV og MDG på at regjeringen hadde opptrådt «sterkt kritikkverdig», den sterkeste form for kritikk Stortinget kan rette uten å fremme mistillit. Det ble imidlertid ikke flertall for dette, da Venstre valgte den mindre alvorlige formuleringen "svært alvorlig og kritikkverdig».

Under den åpne høringen uttalte daværende justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) at rapporten tegnet et øyeblikksbilde og at situasjonen i dag var langt bedre enn rapporten tilsa.

En ny rapport fra Riksrevisjonen i juni 2018, som viste situasjonen til og med utgangen av 2017, konkluderte imidlertid med fortsatt store mangler i sikringsarbeidet, selv om oppfølgingen var noe bedret.

Kontrollkomiteen har innkalt statsministeren og en rekke sittende og tidligere statsråder og etatssjefer til ny høring om saken mandag 27. august.

SV og Rødt har antydet at de kan fremme mistillitsforslag mot regjeringen på grunn av saken. På direkte spørsmål har Ap og KrF ikke avvist at også de kan ende på mistillit. Kilde: NTB

Kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap) på vei inn til høring om objektsikring på Stortinget mandag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

36 avviksrapporter

I mandagens høring kom det også frem at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har sendt 36 tilsynsrapporter med dokumenterte avvik til departementene.

– Det kommer pålegg ut fra hvert eneste tilsyn vi gjennomfører, sa NSM-direktør Kjetil Nilsen i høringen.

Disse rapportene har blitt sendt til departementene, men Nilsen kunne ikke svare på om de har havnet på bordet til regjeringens sikkerhetsutvalg, som Erna Solberg leder.

– Det er vanskelig å forestille seg at regjeringen ikke har fått noen av disse tilsynsrapportene i løpet av det drøye året da de sa det var grønt lys på hele justisfeltet, sier Fylkesnes.