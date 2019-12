Opposisjonen lover å reversere politiskolekutt

– Vi er bekymret for rekrutteringen. Oslo har den største minoritetsbefolkningen og tilliten til politiet er avhengig av at folk kjenner seg igjen i politiet, sier rektor ved Politihøgskolen i Oslo, Nina Skarpenes.

BEKYMRET: Rektor ved Politihøgskolen i Oslo, Nina Skarpnes er bekymret for mindre tillit og færre minoritetssøkere. Foto: Helge Carlsen / NRK

Politihøgskolen har utdanninger i Bodø og Stavern i tillegg til Oslo.

Regjeringen har besluttet å kutte 150 studieplasser ved politihøgskolen neste år og at hele kuttet skal tas i Oslo. Onsdag vedtok Politihøgskolestyret protest mot regjeringens overstyring.

– Vi mener departementet har gått for langt i å detaljstyre, sier styreleder ved Politihøgskolen, Hans Vik.

Han poengterer at den åpenbare konsekvensen ved å redusere studieplasser er at det blir utdannet færre politifolk framover.

For tross varsler om at politiet mangler kapasitet, viser regjeringen til at de har nådd målet om to politifolk per 1000 innbyggere.

Frp: Har nok politi

– Vi er nødt til å tilpasse inntaket ut fra hvor mange politifolk vi vil ha i Norge i for eksempel 2025, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

Han mener at det uansett vil bli flere politifolk i Norge de neste årene.

TILPASSE INNTAK: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp), mener antall politistudenter må tilpasses etter hvor mange politifolk man vil ha i Norge. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Trenger mer politi

Opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet lover nå at de vil reversere kuttet i politiutdanningen hvis de vinner ved neste valg.

– Jeg er bekymret for at vi kan få den samme situasjonen som vi så i Sverige. Der kuttet de veldig hardt i politiutdanningen og fikk plutselig en stor mangel på politikraft, sier Arbeiderpartiets leder i justiskomiteen, Lene Vågslid.

Også Senterpartiet reagerer:

– Regjeringen har jo ikke bare tatt ned antall studenter i år, de tok masse i fjor også, sier stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl fra Sp.

I likhet med rektor ved Politihøgskolen i Oslo, er også SV bekymret for et politi som trenger tillit og kontakt med en stor og voksende minoritetsbefolkning.

– Får vi inn færre minoritetsstudenter betyr det at vi blant annet får dårligere evne til å bekjempe ungdomskriminalitet blant, sier Petter Eide fra SV.

Kanskje flere i 2021

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) åpner nå for ny kuttvurdering i 2021.

– Det er ikke sagt at for alle framtidige kull, så er det bare Oslo det skal tas ned på, sier Kallmyr.

Men han gir ingen signaler om annet enn at neste års kutt fra 550 til 400 opptaksplasser til politistudiet består.

Politiutdanning er tema i Debatten i kveld.

