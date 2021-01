Opposisjonen kritiserer grensekontroll: – Lemfeldig

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Regjeringen har annonsert pressekonferanse om «korona og innreise» klokken 18.30 i dag.

Tidligere onsdag kritiserte Arbeiderpartiet og Frp regjeringen for svak kontroll på grensene.

– Vi mener vi har vært bakpå med å sikre kontroll over importsmitte, eller begrense den maksimalt. Det er for mange historier over at folk kommer inn. Så kommer de til en kommune, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre, til NRK.

– Nå er det omfattende tiltak i østlandsregionen. Da kan vi ikke samtidig ha denne lemfeldige kontrollen med smitten som kommer utenfra, legger han til Støre.

KRITISK: Ap.leder Jonas Gahr Støre mener at regjeringen ikke har hatt gode nok systemer for grensekontroll. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

Også Frp-leder Siv Jensen kritiserer regjeringen.

– Årsaken til at folk sitter i hjemmekontor, at mange har mistet jobben og at vi har nye og inngripende tiltak, er fordi vi har økende importsmitte til Norge. Regjeringens ansvar er at den ikke tidlig nok iverksatte et system for obligatorisk testing på grensen.

Regjeringen har ikke svart på NRKs henvendelser i saken, og viser til pressekonferansen klokken 18.30.

– Mange som kjører forbi

I dag er flere grupper er unntatt obligatorisk koronatest ved grensen, deriblant personer som pendler over grensen og yrkessjåfører (se faktaboks for mer informasjon).

Disse er unntatt testkravet Ekspandér faktaboks Barn under 12 år.

Personer som ved godkjent laboratoriemetode (PCR eller antigen hurtigtest) kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19. Testen må være mer enn to uker gammel.

Personer som er unntatt fra karanteneplikt i arbeidstiden og på fritiden etter § 6a i covid-19-forskriften.

Personer som pendler regelmessig over grensen fra Sverige eller Finland for å arbeide eller gå på skole, og er unntatt fra karanteneplikt etter § 6b i covid-19-forskriften.

Yrkessjåfører av langtransport og togpersonell som ikke arbeider på godstog.

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, etter § 6e i covid-19-forskriften, når det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing.

Utlendinger som nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav f. (diplomatpass m.m.) Kilde: Helsenorge.no

Mange kjører forbi teststasjonen på Svinesund, forteller Andre Aronsen, som er beredskapsleder Halden kommune.

– Tallet på hvor mange som kjører forbi teststasjonen har jeg ikke sett på, men det er en del mennesker.

– Kommunen har ikke mulighet til å stå og si at de som passerer grensa skal komme og teste seg, så vidt jeg kan se. Vi jobber med å få trafikken hit, selv om vi fortsatt ikke har hjemmel til å tvinge noen til å teste seg. Men vi kan informere dem bedre da.

Kritisk til tester

Virusmutasjonen som har spredt seg på Østlandet understreker behovet for kontroll på grensene, sier Støre.

– Jeg tror bedre testing på grensen ville stoppet deler av importsmitten som har truffet deler av østlandsregionen, sier Støre.

Det har blitt skrevet flere saker om falske koronatester som er brukt for å få innreise til Norge. Arbeiderpartiet ber om innstramminger her.

– De kan komme fram til en kommune i en usikker situasjon om de skal i karantene eller ikke. Og med faren for at det blir spredning, sier Støre.

– Urimelig

Regjeringen bør vurdere å avvise utenlandske tester som grunnlag og vurdere et flyforbud, mener Frp.

FORBUD: Frp-lederen, Siv Jensen, ber regjeringen vurdere flyforbud. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Å begrense importsmitte er ekstremt viktig. Regjeringen må sørge for at tiltaket virker, at folk etterlever reglene som er trukket opp. Hvis ikke tror jeg provokasjonen vil øke i befolkningen. Folk er engstelige, men samtidig opplever nok veldig mange det som urimelig at vi skal sitte med alle belastningene, mens man ikke har kontroll på at smitten kommer inn i landet.

Avviste grensekontroll

Så sent som 10. desember avviste helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) obligatorisk grensetest.

– Helsedirektoratet oppfatter ikke at obligatorisk testing har en klar medisinskfaglig begrunnelse eller er nødvendig av hensyn til smittevernet. Innreisekarantene er mindre inngripende og regnes som tilstrekkelig for å forhindre import av smitte. Obligatorisk testing kan føre til falsk trygghet. Det tar vanligvis flere dager før en smittet person har påvisbart virus. Dermed kan personer som tester negativt ved innreise, likevel utvikle sykdom, sa han til Stortinget.

– Fremskrittspartiet foreslo dette allerede i august (obligatorisk testing). Regjeringen har avvist det hele veien, for så å komme på at dette plutselig var en god ide likevel. Men det er mye som tyder på at systemet ikke er velfungerende nok, sier Jensen.