Opposisjonen krever handling etter funn av metanlekkasjer i Nordsjøen

– Dette er veldig alvorlig både for klima og forsuring i havet. Nå er dette på britisk side, men jeg lurer på om vi har full kontroll på hva som skjer på norsk sokkel, sier Åsmund Aukrust, medlem av Stortingets energi- og miljøkomité for Arbeiderpartiet (Ap).

Mandag sender han spørsmål inn til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H), etter at NRK søndag viste bilder av metangass som piplet opp fra havbunnen.

Bildene har Greenpeace tatt med et fjernstyrt undervannsfartøy, for å dokumentere metanen som siver opp fra et 30 år gammelt oljefelt på bunnen av Nordsjøen.

Et uhell i 1990, på den britiske delen av havet, skal ha forårsaket lekkasjen. Foto: Greenpeace

Også leder for Miljøpartiet de Grønne (MDG), Une Bastholm, sender mandag inn spørsmål til olje- og energiminister Tina Bru (H).

– Dette er en svært alvorlig sak. Det virker på meg som at regjeringen bagatelliserer at havbunnen vår lekker farlige klimagasser etter oljeboring, og tar seg fryktelig god tid med å få gjort noe med problemet, skriver Bastholm i en epost til NRK.

Metan regnes å ha en oppvarmingseffekt cirka 30 ganger sterkere enn CO₂ . Forskere anslår at det årlig lekker opp mot 30.000 tonn metan fra tusenvis av borehull i Nordsjøen.

Klimagassen metan Ekspandér faktaboks Over en hundreårsperiode har metan ca 32 ganger så stor oppvarmingseffekt i atmosfæren som CO2.

Den spiller en stor rolle i klimaregnskapet.

Samtidig brytes metan ned i løpet av ca 10 år.

Det betyr at dersom vi klarer å kutte i metanutslippene vil vi se effekten ganske fort.

Samtidig betyr det at hvis metanutslippene øker er den oppvarmende effekten også relativt rask.

Før den industrielle revolusjonen rundt år 1750 lå metannivåene i atmosfæren på rundt 700 parts per billion (ppb).

Etter det begynte nivåene å stige. Kilde: NILU

– Er det ingen som har visst?

I spørsmålet til Arbeids- og sosialdepartementet ber Aukrust om at det tas et dypdykk ned i hvordan tilstanden egentlig er på norsk sokkel:

Greenpeace har gjennom et undervannsfartøy dokumentert store metanlekkasjer fra oljevirksomhet på britisk sokkel i Nordsjøen. Metanlekkasjer er et problem for både klima og forsuring. Jeg vil be statsråden redegjøre for hvordan norsk sokkel er kartlagt for metanlekkasjer, og kan statsråden redegjøre for hvilke tiltak som er innført både for å forebygge lekkasjer, og for å bøte på eventuelle lekkasjer i framtida? Åsmund Aukrust, medlem av Stortingets energi- og miljøkomité (Ap)

Aukrust sier man må spørre seg selv hvordan dette har kunnet skje.

– Er det ingen som har visst? Dersom man finner lignende på norsk sokkel må regjeringen rydde opp umiddelbart, sier han.

TILTAK: Stortingspolitiker Åsmund Aukrust (Ap) krever at regjeringen tar ansvar for å finne ut om det foreligger metanutslipp på norsk sokkel. Foto: Knut-Martin Løken / NRK

– Hva har Ap gjort for å sikre at dette ikke skjer i all oljeletingen de har vært med på å vedta de siste 30 årene?

– Norsk sokkel skal være underlagt et strengt regelverk. Det skal ikke forekomme at det har vært store klimagasslekkasjer. Dersom dette har funnet sted, og noen ikke har ryddet opp, er det alvorlig. Det er dette regjeringen må ta ansvar for, sier Aukrust.

Krever temposkifte

MDGs Une Bastholm sier NRKs sak bekymrer henne.

VIL HA SVAR: MDGs leder Une Bastholm vil ha en oversikt over metanutslipp på norsk sokkel.

– Nå må regjeringen få opp tempoet. Jeg har derfor bedt olje- og energiminister Tina Bru svare meg på når vi egentlig kan forvente oss at oversikten over metanutslipp på norsk sokkel er ferdig, og hvilke tiltak regjeringen har vil iverksette for å stanse dem etter det, sier hun.

Hun har mandag sendt inn spørsmål til olje- og energiminister Tina Bru (H).

Greenpeace har i sommer dokumentert metanlekkasjer i Nordsjøen som de mener har vart i 30 år. Ifølge miljøorganisasjonen kan det lekke opp mot 30.000 tonn metan fra borehull i Nordsjøen hvert eneste år. Petroleumstilsynet arbeider med å kartlegge metanlekkasjar på norsk sokkel. Når vil denne kartleggingen være ferdig, og hva vil statsråden gjøre for å stanse lekkasjene? Une Bastholm, leder MDG

Viser til forrige svar

Petroleumstilsynet ligger under Arbeids- og sosialdepartementet.

De viser til det samme svaret som statssekretær Vidar Einan (H) sendte til NRK søndag.

– Petroleumstilsynet arbeider for tiden med å få oversikt over metanlekkasjer fra brønner på norsk sokkel, metanlekkasjer fra områder rundt brønner og også generell metanlekkasje fra havbunnen på steder der det ikke er boret, skriver han i en epost.