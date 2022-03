Opplysninger til NRK: Skattesporet endret Tajik-saken

Onsdag klokken 14: En kamplysten Hadia Tajik varsler at hun går av som arbeids- og inkluderingsminister, men at hun fortsetter som nestleder i Arbeiderpartiet.

Søndag klokken 18.55: Tajik varsler at hun trekker seg også som nestleder.

Men hva skjedde egentlig i kulissene de vel fire døgnene imellom?

Fredag ettermiddag publiserte NRK en sak om at Hadia Tajik fikk skattefrie leieinntekter for en utleieleilighet i perioden da hun bodde hjemme hos foreldrene sine. Eksperter sier hun skulle skattet av inntektene.

Denne saken spilte inn på flere måter, ifølge NRKs opplysninger:

Saken dokumenterte et reelt regelbrudd. De øvrige pendlerboligsakene handlet mer eller mindre om hvorvidt man fester lit til Tajiks forklaringer eller ikke.

Saken var av en helt ny karakter, den innebar ikke bare en ny omdreining av den etablerte VG-avsløringen omkring Tajiks bruk av pendlerbolig.

Onsdag formiddag, før Tajik trakk seg som statsråd, ble statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varslet om at det kunne komme nye omdreininger i pendlerboligsaken. Men han visste ikke om den saken NRK kom med fredag.

Hadia Tajik er syk og hadde ikke anledning til å stille til intervju med NRK i dag. Fredag skrev hun selv på Facebook at hun hadde fått korona.

Alt endret på fire dager

Da Tajik trakk seg som arbeids- og inkluderingsminister, men fortsatte som nestleder, sa Støre dette:

– Jeg forholder meg til, tror på og har tillit til måten Hadia forteller sin historie, men jeg er enig i avgjørelsen om å trekke seg.

Statsministeren understreket at han mente Tajik kunne fortsette som nestleder.

– Både hun og jeg og Bjørnar Skjæran er valgt av landsmøtet, og det er landsmøtet som avgjør. Men jeg mener ja, sa han.

Støre erkjente samtidig at Tajik hadde en jobb å gjøre med å gjenoppbygge tillit i partiet.

Men fire dager senere var situasjonen helt annerledes.

PARTILEDER: Statsminister Jonas Gahr Støre har fått en stor utfordring etter at nestleder Hadia Tajik trakk seg i helgen. Foto: Terje Pedersen / NRK

– Hadia Tajik har i kveld informert meg om at hun ønsker å trekke seg som nestleder i Arbeiderpartiet. Jeg har forståelse for beslutningen, sa Støre søndag kveld.

Selv skrev Tajik at hun trekker seg som nestleder i et brev til sentralstyret søndag kveld. Der slo hun fast at hun siden onsdag hadde spurt seg selv om det var riktig å fortsette som nestleder.

– Jeg erkjenner og ser at mine handlinger også påfører mine partifeller og partiorganisasjonen både en belastning og skuffelse. Det er mitt ansvar. Jeg ber om unnskyldning for det. Og jeg er kommet til at jeg vil trekke meg som nestleder, står det i brevet.

Tap for Støre

Uavhengig av at han selv nå slår fast at det var rett av Tajik å trekke seg som nestleder, er det ingen tvil om at hennes fall er et tap for Støre personlig:

Tajik var en av hans mest fortrolige støttespillere i Arbeiderpartiet, et av regjeringens beste kort og statsministerens kanskje mest sannsynlige etterfølger.

Jonas Gahr Støre har selv vektlagt at avgjørelsen om å trekke seg som nestleder, var Hadia Tajiks egen. Det er det flere grunner til, ifølge NRKs opplysninger:

Hvis Støre hadde bedt Tajik trekke seg, kunne det ha skapt grobunn for konflikter og en hardere strid om nestledervervet, ikke minst fordi flere stiller spørsmål ved om Giske-saken kan ha hatt en direkte eller indirekte innvirkning på Tajiks fall.

Når Tajik selv har truffet beslutningen, er det lettere for partiet å få til en god prosess fram mot neste landsmøte, der en ny nestleder kan bli valgt.

Til grunn for dette synet ligger en forståelse av at Tajik har falt for eget grep. Det vises til at Tajik selv holdt tak i håndteringen av de ulike sakene som mediene har virvlet opp. Samtidig har Statsministerens kontor vært orientert underveis, ikke minst ved at innsynsbegjæringene fra pressen ble håndtert der.

Det har også vært løpende dialog mellom Tajik og Støre, selv om statsministeren altså ikke skal ha vært informert på forhånd om saken NRK publiserte fredag.

– Jeg har ikke gått inn i de sakene som har kommet i dag. Så det vil jeg ikke kommentere, sa Støre selv til NRK fredag kveld.

– Samtaler på to punkter

Støre fikk en rekke spørsmål om saken da han introduserte sine nye statsråder mandag. Han ville ikke kommentere enkeltsaker i mediene, men bekreftet at de to snakket sammen søndag.

– Jeg har hatt samtaler med Hadia på to punkter som ble avgjørende for hennes valg: Da hun trakk seg som minister, og da hun i går trakk seg som nestleder. Jeg har vist forståelse for begge deler.

På direkte spørsmål bekreftet Støre også at han «i begrenset grad» kommuniserte med Tajik mellom onsdag og søndag.

Partilederen åpnet også for at Tajik kan komme tilbake som toppolitiker.

– Jeg har ikke lagt ned noen sperrer i forhold til det. Det handler om tillit og kvalifikasjoner. Som du vet, mener jeg at Hadia har store politiske egenskaper og handlekraft. Så det får tiden vise.

God nok sjekk?

Også innad i Ap og regjeringen har spørsmålet meldt seg om bakgrunnssjekken som Statsministerens kontor foretok av Tajik før hun ble statsråd, var god nok.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng ble utfordret på dette da hun gjestet Politisk kvarter mandag morgen.

– Jeg kan ikke svare på hvilke spørsmål som ble spurt, men jeg vet at det er grundige spørsmål – også knyttet til bolig, sa Stenseng.

– Skal vi konkludere med at de samtalene ikke fungerte som de skulle i dette tilfellet?

– Det vi kan konkludere med, er at vi må ha de grundige prosessene, og hver enkelt må informere om de forhold som eventuelt er vanskelige å forene med de posisjonene de har. Og jeg tror at det som har kommet frem i løpet av høsten viser at du kan aldri være grundig nok, svarte Ap-toppen.

TRØBBEL: Partisekretær Kjersti Stenseng og Ap-leder Jonas Gahr Støre har mistet nok en nestleder. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Statssekretær Kristine Kallset (Ap) ved Statsministerens kontor har tidligere bekreftet følgende om bakgrunnssjekken:

– Boligforhold og økonomi var et tema i alle samtalene med statsråder i forkant av regjeringsdannelsen, men jeg vil ikke gå inn på detaljer fra den enkelte samtale, skrev hun i en e-post til NRK.

Blir ikke stortingstopp

Selv om ingenting var bestemt på torsdag og fredag, før NRK publiserte sin sak, var inntrykket i Ap at Tajik ville bli parlamentarisk leder – hvis hun selv ønsket det.

Årsaken var at Tajik i kraft av posisjonen som nestleder ville kunne gjøre hevd på det mest sentrale vervet i stortingsgruppen.

Men NRK får nå opplyst at Støre var i tenkeboksen omkring dette spørsmålet allerede fra onsdag. Og lørdag ettermiddag kunne NRK fortelle at Tajik ikke kom til å bli parlamentarisk leder, men at Rigmor Aasrud fortsetter i rollen.

Tajik har selv ikke sagt offentlig at hun ønsket vervet som parlamentarisk leder, og etter det NRK forstår, hadde hun heller ikke formelt spilt inn dette ønsket overfor stortingsgruppen.

Det er foreløpig uklart hvilken rolle Tajik, som er innvalgt fra Rogaland, får i stortingsgruppen.