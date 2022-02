Opplever siktelsen som både uventet og urimelig

I går ble det kjent at politiet sikter Gjerdrum kommune for manglende oppfølgning av varsler før leirskredet den 30. desember 2020.

Til NRK sier politiadvokat Morten Lundén, at ingen enkeltperson eller noen er siktet for å ha forårsaket skredet direkte. Siktelsen dreier seg om at kommunen fikk en rekke varsler om faren for skred der skredet gikk

Ti personer og et ufødt barn omkom i det største kvikkleireskredet i ny norsk tid.

Rundt 200 mennesker mistet hjemmene sine.

Tar det på alvor

På pressekonferansen til Gjerdrum kommune sier ordfører Anders Østensen at han føler et stort ansvar etter siktelsen.

– Vi er berørt av denne tragedien. Det er å være siktet, gjør det enda vanskeligere som lokalsamfunn.

Kommunen mener at varslene er fulgt opp, og sier at de vil dokumentere dette.

– Vi vil følge opp dette så godt vi kan, men jeg opplever siktelsen som uventet og urimelig. Hadde vi visst skadeomfanget, så ville vi gjort noe med det.

MISTET SAMBOER: Kine Kolstadmoen mistet samboeren Eirik Grønolen i skredet. Foto: Anders Fehn / NRK

Ikke enig med ordføreren

Kine Kolstadmoen mistet samboeren sin Eirik Grønolen i skredet. Hun synes det er viktig og riktig at det blir sett nærmere på hvordan kommunen har håndtert varslene.

– Tapet av de vi mistet må vi alltid måtte bære med oss, og utdeling av skyld vil ikke få Eirik eller de andre tilbake, men det er viktig for veien videre at dette blir sett grundig på, sier hun i en e-post til NRK.

Hun er uenig med ordføreren om at siktelsen er en belastning for de etterlatte etter skredet.

– Jeg vil derimot si at det er en lettelse at dette blir tatt på aller høyeste alvor av politiet, og det samme håper jeg det vil bli av Statsadvokaten.

– Dramatisk

– Å si at dette skredet ikke var naturkatastrofe, men en feil kommunen hadde gjort, er dramatisk.

Det sier kommunens advokat Jan Fougner.

Han tror statsadvokaten vil henlegge siktelsen.

– Siktelsen bygger på at kommunen ikke har foretatt noe, det skal vi vise at ikke er riktig.

Han oppgir tre grunner for hvorfor han tror statsadvokaten vil legge bort siktelsen mot kommunen:

1) Ingen kunne forutse at bekken ni år senere skulle utløse et kjempeskred.

2) Skredutvalget sa at det var uklart hvem som skulle agert den gangen.

3) Siktelsen bygger på at kommunen hadde en særlig plikt til å agere.

Kommunens advokat Jan Fougner tror statsadvokaten vil legge bort siktelsen

Ifølge advokaten er Norge er et land som har mange flom- og skredutsatte områder.

– Det handler om sikre all eksisterende bebyggelse. Det er en enorm oppgave. Dette er en sak som hører hjemme i det politiske system, sier Fougner.

– Ikke veien å gå

Advokaten får støtte fra Kommunenes Sentralforbund (KS).

– Kommunen har et ansvar for sikring mot naturskader, men KS mener at det juridiske grunnlaget for ansvar i slike saker ikke er klargjort, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Hun viser til at dette er påpekt både i tidligere stortingsmelding, komiteinnstilling i Stortinget og sist fra det offentlig oppnevnte Ryanutvalget, som har sett på flere av disse spørsmålene.

– Før dette arbeidet er fullført, er en rettsprosess i form av en straffesak ikke veien å gå, sier Helgesen.

12 bekymringsmeldinger

Politiet viser til tolv bekymringsmeldinger gjennom 13 år fra perioden 2008 til 2020 som de mener kommunen burde reagert på. De mener også at det ikke var iverksatt tiltak mot erosjon i Tistilbekken.

– Fundamentet i siktelsen er disse 12 varslene. Politiets oppfatning er at kommunen har plikt i å forebygge slike naturkatastrofer som dette skredet var. Det er hovedgrunnlaget for siktelsen, sier Lundén.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

Ordfører Anders Østensen forteller at det var varsler av ulik karakter.

– Men det mest alvorlige er det som er avbildet i rapporten hvor det var bilde av erosjon i bekken.

De mener varslene har blitt fulgt opp på ulikt vis, men det har ikke ført til at kommunen gikk inn å fikset erosjonen i bekken.

– Vi visste ikke at erosjonen var livsfarlig.

Siktelsen kom overraskende

–Hvorfor har dere ikke siktet kommunen underveis i etterforskingen?

–For å gjøre det må man ha et tilstrekkelig grunnlag, så må man bearbeide de funnene som har kommet underveis i etterforskningen. Siktelsen ble gjort når man hadde et helhetlig bilde av saken. Det er noe som bygget opp gradvis under etterforskningen sier Lundén.

Politiadvokaten forteller at kommunen ikke har hatt status som mistenkt under etterforskningen.

I en pressemelding fra kommunen sier kommunens forsvarer Jan Fougner at kommunen har ikke på noe tidspunkt vært foreholdt at den ikke bare var vitne, men selv kunne være gjenstand for strafferettslig forfølgning.

Gjerdrum kommune har hatt advokathjelp fra Jan Fougner denne vinteren. Nå blir han kommunens forsvarer i saken.

– Det representerer en veldig tilleggsbelastning som det skredet representerer. Det er veldig tungt for kommunen. Samtidig er kommunen veldig overrasket. De har ikke blitt foreholdt noe fra politiet underveis, og ikke vært mistenkte. De har ikke hatt forsvarer, så dette kom som en overraskelse, sa Fougner til NRK i går.

– Tungt å høre at de blir siktet

– Det kom som en overraskelse.

Det sier Olav Gjerdingen til NRK, han blant de flere hundre menneskene som ble evakuert etter kvikkleireskredet i Gjerdrum.

OVERRASKET: Olav Gjerdingen ble overrasket over at kommunen ble siktet av politiet. Foto: Privat

– Jeg synes kommunen har hatt nok. De har jo løst det som skjedde i ettertid på en fabelaktig måte. Det tungt å høre at de blir siktet i tillegg.

Gjerdingen mener kommunen burde ha hatt en ordning for å kontrollere og etterse de varslene de får.

– Det er ingen syndebukker man er ute etter, men å få en fast rutine på hvordan ting skal håndteres i forkant, og da er jo kanskje varslene det første man skal ta tak i.