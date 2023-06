CO₂ i atmosfæren 424 ppm 1,5-gradersmålet +1,06 °C Les mer om klima

Til vanlig er det ett brannhelikopter i beredskap i hele landet.

Fra klokka 17 lørdag blir tallet oppjustert til 14 helikoptre totalt.

– Det er ekstremt tørt og veldig stor skogbrannfare, sier avdelingsleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Johan Marius Ly, til NRK lørdag formiddag.

Med unntak av fjellområdene er det tørt i nesten hele Sør-Norge.

– De siste ukene har det vært en kraftig utvikling i skogbrannfaren, sier Ly.

Han mener økningen i antall helikoptre sier noe om hvor alvorlig situasjonen er.

– Det er en voldsom utvikling og indikerer nettopp alvorligheten i den situasjonen som er i dag, med høye temperaturer, veldig tørt terreng og faren for lynnedslag.

Skogbrannhelikoptrene skal være i beredskap inntil videre. DSB vil vurdere behovet på nytt mandag.

Skogbrannhelikopter i aksjon i Siljan. Foto: Håkon Lie / NRK

170.000 liter vann

Fredag var 12 helikoptre i beredskap. 11 av dem ble brukt.

– Men jeg føler vi har forholdsvis god kontroll per nå, altså, sier pilot John Arne Hellesø.

Han jobber på basen på Torp i Sandefjord.

– De to siste dagene har vi vært ute på to branner hver dag. I går var det ganske hektisk, sier han til NRK.

Også på Torp lufthavn i Sandefjord står det skogbrannhelikopter i beredskap. Foto: Benjamin Danielsen / NRK

På en av turene slapp helikopteret 85 bøtter med vann. Hver bøtte tar 2 tonn vann – altså 2000 liter. Det blir 170.000 liter vann til én enkelt brann.

Hellesø sier det nå skal svært lite til før ild sprer seg i terrenget og utvikler seg til brann.

– Går det over flere dager, så er det utrolig ressurskrevende. Vi har ikke ubegrenset med bakkefolk heller. Før eller siden er man nødt til å prioritere hva som skal slukkes og ikke.

Og sånn som det er nå, er de ikke så langt unna slike prioriteringer, mener han.

– Lyn er det vi er mest redd for

Fredag ble det registrert 20.000 lynnedslag i Sør-Norge. Meteorologisk institutt skriver på Twitter at det er ventet en ny omgang med tordenvær lørdag ettermiddag og kveld.

Det er sendt ut farevarsel for lyn i store deler av Sør-Norge lørdag ettermiddag og kveld. Foto: Meteorologisk institutt

Det er dermed sendt ut et farevarsel for mye lyn som gjelder for store deler av Sør-Norge.

– Mye lyn, i kombinasjon med tørt terreng, gjør at du får en oppblussing av branner, nesten uansett hvor lynet slår ned. Og da blir det travelt, sier Ly i DSB.

Brannvesenet i Innlandet har totalt registrert 53 ulike skogbranner bare den siste uken.

Ole Stenbrenden, vaktleder hos brannvesenet, sier de har fått mange telefoner de siste dagene.

– Det har vært utrolig mange branner i skog- og utmark. Vi hadde 1300 telefoner på fredagen. Mange varslet om samme hendelse.

Lynnedslag i Åmli. Foto: Leif Dalen / NRK

I Åmli og Froland øst i Agder var det hele fire branner som følge av lynnedslag fredag.

– Lyn er det vi er redd for, for det er det som er årsaken til brannene vi holder på å slukke nå, sier innsatsleder i Østre Agder brannvesen, Terje Henriksen, til NRK.

Brannvesenet forsøker fremdeles å slukke tre av brannene. Det er svært ressurskrevende, sier Henriksen.

– Skulle vi noe mer, strekkes strikken veldig langt. Men det er klart vi må ta det som kommer.

Skogbrannhelikopter ved en skogbrann i Maridalen i Oslo. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Minner om at alle har et ansvar

Det tørre terrenget og de høye temperaturene har ført til svært mange branner i naturen.

Lynnedslag har vært årsaken til flere av brannene.

Samtidig er stabssjef i Oslo brann og redning, Joakim Lystad, tydelig på at det er flere som ikke følger forbudet mot bruk av åpen ild.

De hadde flere utrykninger fredag ettermiddag og kveld.

– Noen av dem var unødvendige og stjeler av kapasiteten vår og skapte åpenbar risiko for brann. Det er svært unødvendig, sier Lystad.

I Tønsberg måtte brannvesenet natt til lørdag rykke ut for å slukke et bål i skogen.

Bilde delt av brannvesenet i Vestfold. Foto: Vestfold brannvesen

Lystad har forståelse for at alle kanskje ikke har fått med seg forbudet, men minner om at alle også har et aktsomhetsansvar.

– Om du fyrer opp eller bruker ild, så er det du som er ansvarlig. Det må folk også ha i bakhodet. Dette kan spre seg utrolig fort og man har ikke kontroll.

Og for en ukes tid siden kostet en engangsgrill samfunnet over 7 millioner kroner:

Viktig med rask varsling

Det viktigste privatpersoner kan gjøre nå, er å overholde forbudet mot åpne flammer, sier Ly i DSB.

– Nå er ikke tiden for å grille eller fyre bål i naturen.

Han oppfordrer også folk til å være raske med å varsle om de skulle se en brann i utvikling.

– Flammene sprer seg svært fort grunnet tørken i terrenget. Å varsle fort og gi beskjed er svært viktig, sier han.