Opphetet diskusjon om hva Listhaug egentlig delte i Facebook-innlegg

Torsdag kveld møtte Arbeiderpartiets Trond Giske til debatt mot innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Diskusjonen omhandlet innvandrings- og integreringspolitikk, og Giske åpnet med å beskylde Listhaug for å skape et «kaldere samfunn».

– Hun gjør det med måten hun snakker om folk på. Hun snakker på en måte som skaper splid i stedet for å samle folk.

Han drar fram et innlegg Listhaug delte på Facebook i november i fjor.

Dette er Listhaugs innlegg som Giske refererte til under debatten. Foto: Skjermdump

– Løgn

– Det mest beskrivende eksemplet er da en sjuåring ble sendt ut av Norge og en avis skrev om det. Listhaug la det ut på Facebook og skrev at «de som får avslag skal ut, enten frivillig eller med tvang. Lik og del», sier Giske.

– Å legge ut dette om en sjuåring som blir sendt ut av Norge og be folk om å like og dele er kaldt. Det skaper konflikt og avstand, og det gjør Norge til et dårligere samfunn.

Listhaug mener Giskes påstand er løgn.

– Jeg har aldri delt det, men jeg delte et bilde der jeg fortalte hvor viktig det er at vi får returnert folk for å opprettholde asylsystemet, og så henviste jeg til en artikkel, men jeg lenket den heller ikke opp.

Opphetet diskusjon

Diskusjonen om innlegget ble tatt videre på Twitter, der Listhaugs politiske rådgiver, Espen Teigen skriver «NEI Trond Giske! Vi likte og delte ingenting om denne syvåringen! Nå må du slutte å spy ut løgner!» og legger ved en skjermdump av Facebook-innlegget fra i fjor.

Listhaugs politiske rådgiver beskylder Giske for løgn. Foto: Skjermdump

Andre Twitter-brukere svarer med å lenke til en artikkel som er skrevet av The New York Times. En av dem er journalist Sven Egil Omdal.

Det er altså informasjon fra denne artikkelen Listhaug refererte til i sitt Facebook-innlegg, men både hun og hennes politiske rådgiver mener historien om 7-åringen ikke var en del av hva hun formidlet.

«Vi brukte to sitater som gjaldt en generell vurdering i en lang og omfattende artikkel med flere tema», skriver Teigen.